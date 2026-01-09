[포토] 산업통상부, 공공기관 '무역안보-표준 분야' 업무보고

김정관 산업통상부 장관이 9일 서울 종로구 무역보험공사에서 열린 '공공기관(무역안보, 표준 분야) 업무보고'에 참석해 모두발언 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>