본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

오케스트라PE, '매머드커피' 인수…日저가커피 시장 진출 시동

김대현기자

입력2026.01.08 17:13

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사모펀드(PEF) 운용사 오케스트라프라이빗에쿼티(오케스트라PE)가 저가 커피 프랜차이즈 '매머드커피'를 인수한다.

매머드커피 홈페이지 캡처.

매머드커피 홈페이지 캡처.

AD
원본보기 아이콘

8일 오케스트라PE는 "'오케스트라프라이빗에쿼티 VII, L.P.(OPE VII)'를 통해 저가 커피 브랜드 매머드커피 운영사 매머드커피랩과 원두 로스팅 업체 서진로스터즈의 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다"고 밝혔다.


매머드커피랩은 현재 전국 약 900개 가맹점을 운영 중이며, 연 매출은 약 750억원 규모다. 원두 로스팅을 담당하는 서진로스터즈는 약 140억원의 매출을 기록하고 있다.

매머드커피는 키오스크 기반 주문 시스템과 자동화된 제조 프로세스를 중심으로 한 효율적 운영 모델이 강점인 업체다. 모바일 주문·결제 등 디지털 채널을 통해 고객 접점을 확대해 왔으며, 서진로스터즈를 통한 인하우스 로스팅 체계를 구축해 원가 경쟁력과 원두 공급 안정성도 확보했다.


오케스트라PE는 국내에서 가맹점 출점 확대와 운영 고도화, 디지털 기반 고객 경험 강화를 중심으로 성장 전략을 추진할 계획이다. 해외 시장에서는 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백에 주목해 단계적인 진출과 확장을 검토하고 있다.


오케스트라PE 관계자는 "이번 매머드커피 인수는 유럽·호주·아시아 지역 글로벌 출자자(LP) 자금을 바탕으로 한 해외 펀드를 통해 이뤄진 투자"라며 "최근 매각을 위한 SPA를 체결한 KFC코리아 역시 동일한 해외 펀드의 포트폴리오사로, 글로벌 자본을 활용해 국내 우량 소비재 기업에 투자하고 성장을 지원하는 전략을 지속하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "외식·프랜차이즈 분야에서 축적한 운영 경험을 바탕으로 국내 성장 실행력을 높이는 동시에 일본 시장에서도 현실적인 방식으로 성장 기회를 모색할 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

靑 "용인 반도체 클러스터 이전 검토 안 해…기업이 판단할 몫" 靑 "용인 반도체 클러스터 이전 검토 안 해…기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

홍등 밝혔던 그 곳'평당 7000만원' 불밝혔다

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1…최고형 사형 나올까

새로운 이슈 보기