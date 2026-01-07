본문 바로가기
방중 마친 李대통령 "만나라, 뽀재명과 뽀정은"

세종=조유진기자

입력2026.01.07 22:09

방중 마친 李대통령 "만나라, 뽀재명과 뽀정은"
이재명 대통령은 7일 중국 국빈 방문을 마치면서 "한반도에도 언젠가는 혼란과 적대의 비정상이 극복되고 서로 존중하며 공존공영하는 날이 올 것"이라며 "만나라, 뽀재명과 뽀정은"이라고 적었다.


이 대통령은 이날 오후 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 쓰고는 "북측에도 새해 복 많이 내리기를"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 '만나라, 뽀재명과 뽀정은'이라는 제목의 기고 글을 함께 소개했는데, 남북 합작 애니메이션인 '뽀롱뽀롱 뽀로로'를 소재로 이 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남이 성사되기를 기원하는 내용이다.


이 대통령은 이날 중국 상하이에서 연 기자 간담회에서도 한반도 평화를 위한 국제사회의 공조가 필요하다고 역설했다.


그러면서 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 중국이 중재자 역할을 해달라고 요청했고, 시 주석으로부터 '노력해보겠다'는 답변을 얻었다고 밝히기도 했다.




세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

