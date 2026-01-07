본문 바로가기
우리은행도 희망퇴직 조건 공개…최대 31개월치 기본급 지급

최영찬기자

입력2026.01.07 18:13

올해 우리은행의 희망퇴직 조건이 공개됐다.


우리은행도 희망퇴직 조건 공개…최대 31개월치 기본급 지급
원본보기 아이콘

7일 금융권에 따르면 우리은행은 오는 13일까지 희망퇴직 신청을 받는다.

이번 신청 대상은 1970∼1971년에 출생한 직원이다.


1972년 이후 출생한 직원은 직급별로 출생 연도에 차등을 두고 희망퇴직을 신청받을 예정이다.


소속장(지점장, 부장)급은 전 직원, 관리자(부지점장, 부부장)급은 1977년 말 이전 출생 직원, 책임자(차장, 과장)와 행원(대리, 계장)급은 1980년 말 이전 출생 직원 등이 각각 대상이다.

이 중 1971년과 1972년 이후 출생 직원에게는 31개월치 기본급을 특별퇴직금으로 지급한다.


또 1970년 1∼6월 출생 직원에게는 21개월치, 7∼12월 출생 직원에게는 23개월치 기본급을 각각 특별퇴직금으로 지급한다.


앞서 신한은행과 하나은행도 올해 희망퇴직 신청을 받았다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

