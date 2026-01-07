본문 바로가기
센텀골프, 전 세계 실시간 골프장 예약 서비스 시작

노우래기자

입력2026.01.07 18:05

영국 기업 골프스케이프와 독점 파트너십
홈페이지 통해 실시간 외국 골프장 이용 가능

세계 100대 골프 코스 전문 여행 플랫폼인 센텀골프가 전 세계 실시간 골프장 예약 서비스를 시작한다고 7일 밝혔다.

백상현 센텀골프 대표

백상현 센텀골프 대표

센텀골프는 지난해 실시간 골프 예약 사이트인 영국 기업 골프스케이프와 한국 내 독점 골프 예약 파트너십을 맺었다. 이에 따라 국내 이용자가 복잡한 회원 가입 절차 없이 센텀골프 인터넷 홈페이지에서 실시간으로 외국 골프장 예약, 결제까지 할 수 있게 됐다.


2022년 설립된 센텀골프는 유럽과 미국, 호주, 뉴질랜드, 아시아 등 세계 100대 골프 코스를 비롯해 명문 골프장 상품 위주로 판매해온 골프 코스 전문 여행 회사다. 센텀골프는 한국 골퍼를 위해 태국, 베트남 등을 중심으로 향후 부킹 대상 지역과 골프장을 더 늘릴 계획이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
