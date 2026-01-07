본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경기일반

2024년 신인왕 송민혁, 동아제약 후원을 받는다

노우래기자

입력2026.01.07 17:39

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2028년까지 3년간 메인 스폰서 계약
작년 제네시스 포인트 8위 선전

2024년 한국프로골프(KPGA) 투어 신인왕 송민혁이 동아제약의 지원을 받는다.


매니지먼트 회사인 프레인스포츠는 7일 "이번 협약으로 송민혁은 앞으로 3년간 국내외 대회에서 동아제약의 브랜드 홍보를 비롯한 다양한 마케팅 활동을 전개한다"고 밝혔다.

송민혁이 올해부터 동아제약의 후원을 받는다. 동아제약 제공

송민혁이 올해부터 동아제약의 후원을 받는다. 동아제약 제공

AD
원본보기 아이콘

송민혁은 동아제약이 차세대 골프 인재 육성을 위해 주최하는 박카스배 SBS골프 전국시도학생 팀선수권에서 2019년과 2022년 개인 및 단체전 1위에 올랐다. 또 2021년부터 2023년까지 국가대표로 활약했고, 아마추어 무대에서 총 15회 우승했다.

송민혁은 2024년 KPGA 투어 신인왕에 올랐다. 19개 대회에 출전해 4차례 톱 10에 진입했다. 제네시스 포인트 28위, 상금순위는 31위다. 지난해는 20개 대회에서 7차례 톱 10에 입상, 제네시스 포인트 8위를 차지했다.


송민혁은 "박카스배 대회를 통해 꿈을 키웠고, 박카스 로고를 달고 경기를 뛰는 꿈이 현실이 돼 기쁘다"고 계약 소감을 말했다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수

도망가는 억만장자들 비웃는 224조원의 남자

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

퍼시스, 11년만에 '블랙'으로 리브랜딩

새로운 이슈 보기