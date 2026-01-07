한미반도체 곽동신 회장, 피터 틸과 인연 HPSP 투자 대성공

한미반도체 법인과 곽동신 한미반도체 회장은 HPSP 주식에 투자로 총 4795억원의 수익을 올렸다고 7일 밝혔다. 한미반도체는 매각 대금을 사업 경쟁력을 강화하는 데 활용한다.

한미반도체와 곽동신 회장은 2021년 6월 이사회 결의를 통해 375억원씩 총 750억원을 HPSP에 공동 투자했다. 당시 총 25% 지분을 확보하며 HPSP 2대주주 지위에 올랐다.

한미반도체와 곽 회장은 HPSP 주식을 2023년 3월부터 순차적으로 매도했다. 6일 잔여 주식을 매도하면서 한미반도체 2379억원, 곽동신 회장 2416억원의 누적 투자 수익을 실현했다. 투자원금 750억원 대비 수익률 639.3%를 기록했다.

곽 회장의 HPSP 투자는 팔란티어 창업자인 피터 틸과의 인연에서 비롯됐다. 피터 틸 팔란티어 창업자는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 페이팔을 창업한 인물이자, 페이스북·링크드인·스페이스X의 초기 투자자로 유명하다. 그는 출자한 글로벌 사모펀드 크레센도에쿼티파트너스를 통해 2013년 한국기업으로는 최초로 한미반도체에 투자하며 곽 회장과 인연을 맺었고, 이후 HPSP 공동 투자로 이어졌다.

2017년 설립한 HPSP는 반도체 미세공정에 필수적인 고압 열처리용 반도체 어닐링 (Annealing) 장비 기업으로 2022년 코스닥에 상장했다. 이후 괄목할 만한 성장을 이뤘다. HPSP 매출은 2021년 918억원에서 2024년 매출 1814억원으로 늘었다.

곽 회장과 피터 틸의 투자 협력은 '라인넥스트' 투자로 확대됐다. 라인넥스트는 라인야후(LY)의 관계사로 NFT 플랫폼 개발과 글로벌 Web3 사업을 선도하는 업체다.

피터 틸은 2023년 크레센도에쿼티파트너스를 통해 라인넥스트에 아시아 블록체인 업계 최대 규모인 1억4000만 달러를 투자했다. 곽 회장은 2024년 310억원을 투자하며 지분 8.5%를 취득했다.

한미반도체 뿌리는 설립자인 곽노권 선대회장이 1967년부터 미국 모토로라 반도체에서 14년간 쌓은 기술 역량에서 시작했다. 한미반도체는 전세계 320여개 고객사를 보유하고 있으며, AI 반도체의 핵심 부품인 HBM TC 본더 시장에서 71% 점유율로 전 세계 1위, 마이크로 쏘 비전 플레이스먼트(MSVP) 시장에서도 1위를 차지하고 있다.

박형수 기자



