[포토] 서울시 신년인사회 참석한 최태원 회장

서울시와 서울상공회의소 공동 주최로 7일 서울 중구 대한상공회의소에서 '서울시 신년인사회'가 열렸다. 행사에 참석한 최태원 상의 회장과 오세훈 서울시장 등 주요 참석자들이 국민의례를 하고 있다.







