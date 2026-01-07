서울시와 서울상공회의소 공동 주최로 7일 서울 중구 대한상공회의소에서 '서울시 신년인사회'가 열렸다. 행사에 참석한 오세훈 서울시장이 신년사를 마친 후 내빈들 앞에서 고개를 숙이고 있다.
[포토] 허리 숙여 인사하는 오세훈 시장
2026년 01월 07일(수)
