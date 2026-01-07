[CES 2026]지멘스-엔비디아, HD현대 조선소에 '디지털 트윈' 적용

가상 공간에서 최적의 조건 찾아 현실 적용

독일 기술기업 지멘스가 엔비디아와 손잡고 인공지능(AI)을 기반으로 한 가상 모형(디지털 트윈) 기술을 HD현대의 조선소와 핵융합로 구축 등에 적용한다.

롤란트 부시 지멘스 최고경영자(CEO)는 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 베니션 호텔에서 개최한 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 기조연설에서 엔비디아와 함께 디지털 트윈 기술을 선보인다고 밝혔다. 디지털 트윈은 가상 공간에 현실처럼 물리 법칙 등이 적용되는 '쌍둥이'를 만든 뒤 수많은 실험을 통해 최적의 조건을 찾아 이를 현실에 적용하는 기술이다. 디지털 트윈을 통해 위험한 실험을 부담 없이 수행할 수 있고 비용과 시간도 아낄 수 있다.

지멘스는 '디지털트윈컴포저' 소프트웨어와 '엑셀러레이터' 등 데이터를 제공하고, 엔비디아는 가상환경 플랫폼인 '옴니버스'를 지원하는 형식으로 협업한다.

부시 CEO는 "엔비디아와 함께 산업용 AI 운영체제(OS)를 구축하고 있으며, 이는 물리적 세계가 설계·구축·운영되는 방식을 새롭게 정의한다"며 "아이디어를 현실에 더 높은 품질과 효율성으로 구현할 수 있다"고 했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 "실물 산업이 AI 시대에 접어들고 있다"며 "디지털 트윈은 실물 자산을 보유한 기업의 AI 여정 기반이 될 것"이라고 강조했다.

이들은 양사의 협력으로 구축한 디지털 트윈의 대표적인 사례로 HD현대 조선소를 꼽았다. 부시 CEO는 HD현대가 사용하는 디지털 트윈은 선박 자체는 물론, 볼트·너트까지 구현한 완벽한 복제품이라며 심지어 선박에서 작업하는 사람까지 시뮬레이션할 수 있다고 설명했다. 젠슨 황 CEO는 HD현대에 대해 "디지털 트윈 개념의 구현을 보여주는 완벽한 사례"라고 보탰다.

양사는 커먼웰스퓨전시스템스(CFS)가 매사추세츠주에 건설 중인 핵융합로 '스파크(SPARC)'에도 디지털 퓨전을 적용할 계획이다. 핵융합을 통해 투입한 에너지보다 더 많은 에너지를 얻을 수 있다는 점을 입증하기 위한 실증로인데, 수년치 실험을 수주로 압축할 전망이다.





