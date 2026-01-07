[포토] '코스피 4600 돌파'

코스피 지수가 4600을 돌파하며 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 연일 최고가를 경신하고 있는 7일 서울 여의도 한국거래소에 국내증시 현황과 삼성전자, SK하이닉스 주가가 표시돼 있다.







