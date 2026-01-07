조명 공들인 아파트 커뮤니티…디자인 기준 세운 대우건설

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 3,770 전일대비 65 등락률 -1.69% 거래량 642,107 전일가 3,835 2026.01.07 09:47 기준 관련기사 올해 10대 건설사 정비사업 수주액 퀀텀점프[부동산AtoZ]교통정책 총괄하는 국토2차관, 5개월 만에 깜짝교체대우건설, 佛빌모트와 맞손…여의도 공작아파트 외관디자인 특화 전 종목 시세 보기 close 은 고가 아파트 브랜드 써밋의 입주민 공용시설(커뮤니티) 공간 전반에 적용 가능한 조명 디자인 기준을 만들었다고 7일 밝혔다. 단지 내 커뮤니티 공간을 단순한 부대시설이 아니라 입주민의 거주 만족도를 높이는 데 중요한 역할을 한다고 판단해 마련했다.

이 회사는 앞서 향(후각)·음악(청각)·미디어아트(시각) 등 다양한 감각과 관련한 콘텐츠를 아파트에 적용하는 등 오감 마케팅에 주력하고 있다. 조명은 공간의 첫인상은 물론 머무는 감정을 좌우하는 요소로 꼽힌다. 이 회사가 내세운 조명 디자인 기준의 핵심 개념은 '깊이 있는 빛'이다. 자연에서 느낄 법한 빛의 인상을 주거공간에 적용해 편안하고 고급스러운 분위기를 내는 데 중점을 두고자 했다고 한다.

대우건설 써밋 스카이라운지 미디어파사드. 대우건설 제공 AD 원본보기 아이콘

스카이라운지를 비롯해 게스트하우스, 수영장, 피트니스, 사우나, 도서관 등 단지 내 주요 커뮤니티 공간 전반에 이 기준이 적용된다. 공간의 성격과 이용 목적을 따져 단순히 밝기를 확보하는 수단이 아니라 공간 성격을 규정하는 핵심 요소로 정했다. 조도 수준이나 색온도, 눈부심 제어방식, 조명배치 및 연출 기법 등을 면밀히 따졌다고 한다.

자연의 색과 움직임을 조명 연출에 반영하고자 했다고 한다. 스카이라운지 미디어파사드는 하늘의 모습을 담은 콘텐츠를 담았다. 컬러테라피 개념도 도입했다. 색온도와 연출을 통해 심리적 안정, 긴장 완화, 활력 증진 같은 효과를 유도하기 위해서다. 회사 관계자는 "이번 조명 디자인 가이드라인은 그간 추구해온 공간 철학과 생활양식 가치를 빛으로 구체화한 결과물"이라며 "성수4지구, 여의도 시범아파트 등 고가 설계가 적용될 서울 주요 정비사업에 적극적으로 도입을 검토하겠다"라고 말했다.

써밋 수영장에 적용된 웨이브 조명. 대우건설 제공 원본보기 아이콘





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>