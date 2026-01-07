또 논란 불지핀 쿠팡…"박스 샀더니 초콜릿이 사은품으로 온건가"

SNS서 하루 만에 24만 조회수 기록

과거 생수·휴지 배송 논란 재소환

초콜릿 과자 묶음 상품이 제품 하나하나 개별 박스로 배송된 사연이 SNS에 공개되며 쿠팡의 과대포장 논란이 다시 불거지고 있다. 7일 연합뉴스TV는 최근 SNS 플랫폼에 쿠팡의 과대포장 관련한 글이 올라와 논란이 확산하고 있다고 보도했다.

지난 5일 한 사회관계망서비스(SNS)에는 "쿠팡아 지구한테 사과해"라는 문구와 함께 다수의 배송 박스를 촬영한 사진이 올라왔다. 글쓴이에 따르면, 초콜릿 15개가 묶인 세트를 주문했지만, 실제로는 초콜릿 1개당 박스 1개씩 총 15개의 박스로 배송됐다. 함께 올린 사진에는 쿠팡 로고가 찍힌 중형 박스 수십 개가 실내에 쌓여 있는 모습이 담겼다. 각 박스에는 60g짜리 초콜릿 단 한 개만 들어 있었다. 해당 게시물은 게시 하루 만에 조회 수 24만 회를 넘기며 빠르게 확산했다.

글쓴이 측은 "지인이 직장에서 직원 간식으로 주문한 것"이라며 "포장을 하나하나 뜯는 과정이 매우 번거롭고 황당했다"고 전했다. 일부 누리꾼은 "1개짜리를 여러 번 주문한 것 아니냐"고 의문을 제기하자, 제보자는 15개 묶음 상품을 구매한 내역을 올리며 해당 주장에 반박했다. 댓글에는 "박스를 사면 초콜릿이 사은품으로 오는 구조", "참신한 배송" 등 농담 섞인 반응과 함께 "환경 부담이 지나치다", "묶음 배송 시스템을 마련해야 한다" 등의 비판도 잇따랐다.

쿠팡 물류센터에서 근무해 본 경험이 있다는 한 누리꾼은 "저렇게 개별포장해서 보내니까 빨리 오는 거다. 저게 싫으면 합쳐서 포장하도록 주문하고 천천히 받아야 한다"라고 설명했다. 또 다른 누리꾼 또한 "이미 물건 포장이 돼 있고, 거기에 주문 들어오면 송장만 붙여서 바로 나가는 방식이니까 로켓배송이 빠른 것"이라고 주장했다.

이 가운데, 쿠팡의 과대포장 논란은 이번이 처음이 아니다. 앞서 생수 2ℓ 한 병이 대형 박스에 담겨 배송되거나, 휴지 한 묶음이 과도한 완충재와 함께 도착한 사례가 여러 차례 SNS와 온라인 커뮤니티에서 논란이 됐다. 신선식품 배송 과정에서도 내용물 크기에 비해 지나치게 큰 박스를 사용한다는 지적도 꾸준히 제기돼 왔다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



