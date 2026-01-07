본문 바로가기
中 진출 희망 K-뷰티 중소 브랜드, 상하이에 모였다

김철현기자

입력2026.01.07 13:00

중기부, '상하이 K-뷰티 글로우 위크' 개최

중소벤처기업부는 K-뷰티 유망기업의 중국 진출 지원을 위한 '상하이 K-뷰티 글로우 위크'를 개최했다고 7일 밝혔다.


6일부터 이틀간 중국 상하이 푸싱예술센터에서 개최된 이번 행사에는 'K-수출전략품목' 지정기업과 'K-뷰티 크리에이터 챌린지' 수상기업 등 K-뷰티 중소 브랜드 50개 사가 참여했다.

中 진출 희망 K-뷰티 중소 브랜드, 상하이에 모였다
글로벌 화장품 시장 2위 규모인 중국은 소비자들이 신제품에 대한 관심도 많아 K-뷰티 중소·인디 브랜드에 기회의 시장으로 여겨져 왔다. 이번 행사는 K-뷰티 중소·인디 브랜드의 우수성을 알려 중국에서의 시장 점유율을 높여 나가기 위한 것으로 신상품 출시 경진대회와 50개 제품 팝업스토어, 라이브커머스 등으로 진행됐다.

6일부터 열린 팝업스토어는 페이스, 헤어, 립, 바디 등으로 분류해 전시 및 체험 공간으로 구성했다. K-뷰티 체험꾸러미, 나만의 K-뷰티 굿즈 만들기 등 현지 관람객들을 위한 다채로운 이벤트도 제공했다. 7일 진행된 경진대회는 중국 현지 4개 기관과 국내 업계 4개 기관이 심사위원으로 나섰고, 참가기업들은 정부 수출지원사업 참여 시 우대하기로 했다.


경진대회 및 팝업스토어 참여기업 등은 중국 현지의 바이어와 투자자, 온라인 플랫폼, 유통사와의 현장 상담회도 가졌다. 7일 오전에는 김혜경 여사가 현장을 직접 찾아 경진대회 발표와 평가 과정을 관람한 후 팝업스토어 공간을 둘러보며 참여기업 등을 격려했다. 라이브커머스 장소에도 들러 중국 인플루언서가 참여한 생방송을 참관했다. 특히 김 여사는 팝업스토어 관람 중 꿀벌 유래 원료에 기반한 포뮬러, 영국 비건 소사이어티 인증 비건클렌저, 피부과학에 기반한 더마코스메틱, 중국 특허를 보유한 뷰티테크 등의 제품 소개를 받고 각별한 관심을 보였다.


이순배 중기부 글로벌성장정책관은 "K-뷰티는 압도적 품질과 트렌드를 선도하는 속도감 등으로 이번 상하이 행사에서도 우수한 경쟁력을 확인했다"면서, "혁신적인 중소 브랜드 제품을 발굴하고 해외 마케팅을 확대하는 등 K-뷰티 글로벌화에 더욱 노력해 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
