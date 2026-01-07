[포토] 당정 "민생경제 회복·잠재성장률 반등 반드시 이뤄낼 것"

한정애 더불어민주당 정책위의장(왼쪽 다섯 번째)과 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관(왼쪽 여섯 번째), 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽 일곱 번째)을 비롯한 참석자들이 7일 국회 의원회관에서 열린 2026년 경제성장전략 당정협의에 앞서 기념촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>