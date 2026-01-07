[포토] 구윤철 “총수요 진작 등 적극적 정책으로 민생경제 회복”

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 국회에서 열린 2026년 경제성장전략 당정협의에서 모두발언을 하고 있다.







