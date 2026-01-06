中, 일본에 이중용도 물자 수출 금지…"대만 유사시 개입" 발언 탓

중국산 물자 日에 제공하는 타국도 보복하기로

중국 정부가 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 문제 삼아 일본에 이중용도(민간용·군용으로 활용 가능한 물자) 물자 수출을 금지하는 보복 조치를 단행했다.

중국 상무부는 6일 홈페이지를 통해 "일본 군사 사용자와 군사 용도 및 일본 군사력 제고에 도움이 되는 기타 최종 사용자 용도의 모든 이중용도 물자 수출을 금지한다"고 발표했다.

상무부는 '세컨더리 보이콧'도 발표문에 명시했다. 다른 국가·지역의 조직이나 개인이 중국의 조치를 위반해 중국이 원산지인 이중용도 물자를 일본의 조직·개인에 이전·제공할 경우 법적 책임을 묻는다는 것이다.

상무부 대변인은 "일본 지도자가 최근 대만 관련 잘못된 발언을 공공연하게 발표해 대만해협에 대한 무력 개입 가능성을 암시했다"며 "중국 내정에 난폭하게 간섭한 것이고, '하나의 중국' 원칙을 심각하게 위배한 것으로 성질과 영향이 극도로 나쁘다"고 이날 조치의 배경을 밝혔다.

중국의 대일 수출 통제 조치는 이날 즉시 시행된다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>