김진태 지사, 겨울철 제설 대응체계 점검…"신속 대응 갖춘 국가대표급 제설"

이종구기자

입력2026.01.06 16:21

수정2026.01.06 16:40

도, 도로관리사업소 북부지소 방문
제설 장비·제설제 비축 현황 등 확인
극한폭설 대비 도시군 제설 긴급대응반 운영

강원특별자치도(도지사 김진태) 김진태 강원특별자치도지사와 한기호 국회의원(춘천철원화천양구을), 도로 업무 관계자 등이 6일 화천군 화천읍에 위치한 강원특별자치도 도로관리사업소 북부지소를 방문해 겨울철 제설작업 준비 상황을 점검하고, 현장에서 근무 중인 제설 담당자들의 노고를 격려했다고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사와 한기호 국회의원(춘천철원화천양구을), 도로 업무 관계자 등이 6일 화천군 화천읍에 위치한 강원특별자치도 도로관리사업소 북부지소를 방문해 겨울철 제설작업 준비 상황을 점검하고 있다. 강원도 제공

김진태 강원특별자치도지사와 한기호 국회의원(춘천철원화천양구을), 도로 업무 관계자 등이 6일 화천군 화천읍에 위치한 강원특별자치도 도로관리사업소 북부지소를 방문해 겨울철 제설작업 준비 상황을 점검하고 있다. 강원도 제공

이날 김 지사는 제설 장비 가동 상태와 제설제 비축 현황을 확인하고, 기상 상황에 따른 단계별 제설 대응계획 등 대응체계 전반을 점검했다.


도는 2025년 11월 15일부터 2026년 3월 31일까지를 제설대책 특별기간으로 정하고 관내 지방도 52개 노선과 위임국도 14개 노선 등 총 66개 노선 2117㎞ 구간에 제설 전진기지 36개소를 구축해 운영 중이다. 이와 함께 제설제 4만6808t, 제설장비 241대, 인력 302명을 집중 배치해 도로 제설에 선제적으로 대응하고 있다.

특히 도는 초기 대응 강화를 위해 사전 단계에서 강설 예보가 있을 경우 최대 6시간 전 제설 장비를 현장에 선제 배치하고 상습 결빙 등 취약 구간을 중심으로 제설제 사전 살포에 나서는 등 신속한 대응 체계를 운영할 계획이다.


또한 평균 근무 경력 18년에 달하는 숙련된 제설 인력과 제설 전문 특수장비인 유니목 13대를 운용하는 등 현장 중심의 노하우를 바탕으로 제설 대응 역량을 강화해 왔으며, 이를 토대로 세종특별자치시, 경남도청, 울산광역시 등 타 지자체의 벤치마킹 방문도 이어지고 있다.


아울러 이번 제설대책 기간에는 지자체별 제설 역량을 초과하는 '극한폭설' 발생에 대비해 도와 시군의 제설 자원을 '도-시군 제설 긴급대응반'을 구성해 운영 중이다.

대응반은 도청 도로과를 중심으로 도로관리사업소 4개소(원주 본소, 강릉, 태백, 북부)와 18개 시군이 참여하며 4개 권역 체계로 운영된다.

강원도 제설 현황. 강원도 제공

강원도 제설 현황. 강원도 제공

한기호 국회의원은 "추운 날씨 속에서 밤새 제설 작업에 힘써주셔서 감사드린다"며 "눈이 왔을 때 무엇보다 중요한 것은 초동 대응인 만큼, 도민이 편하고 안전하게 도로를 이용할 수 있도록 각별히 신경 써 달라"고 말했다.


김진태 강원특별자치도지사는 "도는 눈이 내리기 6시간 전부터 시설과 인력을 사전에 배치하는 등 선제적으로 대응하고 있으며, 강원도 제설 능력은 국가대표급"이라고 격려했다. 이어 "그간 축적된 노하우를 잘 살려서 신속한 제설로 도민이 안전하게 도로를 이용할 수 있도록 잘 부탁드린다"고 당부했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
