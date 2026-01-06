네이버도 '독자 AI 사업' 자격 논란…"中 큐웬 비전 인코더 채택"

네이버 "전체 시스템의 효율적 최적화 고려"

"독자 개발 영역과 인코더 영역 구분돼야"

라이센스 취소할 경우 문제 발생 가능성도

업스테이지에 이어 네이버클라우드도 자국 내 기술로 인공지능(AI) 모델을 구축하는 정부 사업의 참여 자격 논쟁에 휩싸였다.

6일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 네이버클라우드의 하이퍼클로바X 시드 32B 싱크 모델이 중국 알리바바의 큐웬 2.4 언어모델과 비전 인코더 웨이트(가중치) 코사인 유사도와 피어슨 상관계수가 높다는 주장이 나왔다. 비전 인코더는 이미지, 영상 등에서 시각 정보를 추출해 언어 모델이 이해할 수 있는 형태로 변환하는 역할을 한다.

네이버클라우드는 중국 오픈소스를 가져다 쓴 점에 대해 인정한다며 "이번 모델에서는 글로벌 기술 생태계와의 호환성 및 전체 시스템의 효율적 최적화를 고려해 검증된 외부 인코더를 전략적으로 채택했다"고 설명했다.

이어 "기술적 자립도가 부족해서가 아니라, 이미 표준화된 고성능 모듈을 활용해 전체 모델의 완성도와 안정성을 높이기 위한 고도의 엔지니어링 판단"이라고 덧붙였다.

개발자 커뮤니티 일각에서는 시각·청각 등 다양한 정보를 처리하는 멀티모달AI의 핵심 기능과 연결되는 비전 인코더를 큐웬에서 차용한 점과 단순 데이터셋이 아닌 가중치까지 활용된 점이 의아하다는 반응이다.

이에 네이버클라우드는 "비전 인코더는 시각 정보를 모델이 이해할 수 있는 신호로 변환하는 시신경 역할을 한다"며 "네이버는 VUClip과 같은 독자적인 비전 기술력을 보유하고 있다"라고 밝혔다.

네이버클라우드 관계자는 "생성형 AI와 같이 전략적으로 독자 개발해야 하는 영역과 재학습을 다시 해야 될 필요가 없는 인코더 영역 등은 구분돼야 한다"며 "AI 기술 개발은 이미 검증된 글로벌 빅테크라는 '거인의 어깨' 위에서 우리만의 고유한 가치를 한 스푼 더해 발전해 나가는 과정"이라고 말했다.

또한 "이미 학계에서 검증된 기술적 토대를 존중하되 그 위에 한국적 문화 맥락을 정확히 인식할 수 있도록 고도화된 추가 학습과 네이버만의 최적화 기술을 더했다"고 해명했다.

하지만 오픈소스로 제공했던 큐웬 측이 사용 허가를 거둘 경우 해당 모델을 계속 유지할 수 있는지는 미지수다.

정부가 독자 AI 파운데이션 모델을 개발한 취지도 미·중 빅테크가 AI 파운데이션 모델의 사용료를 급격하게 올리거나 갑자기 사용 허가(라이센스)를 취소할 경우 야기될 수 있는 문제를 대비하자는 것이었다.

과학기술정보통신부는 이번 프로젝트를 시작하면서 "해외 모델 미세조정(파인튜닝) 등으로 개발한 파생형 모델이 아닌 모델의 설계부터 사전학습 과정 등을 수행한 국산 모델"이라며 "타사 모델에 대한 라이센싱 문제가 없을 것"을 조건으로 내건 바 있다.

지난해 8월 5개 정예팀을 뽑았을 때도 "정예팀들은 모두 수준 높은 AI 모델 개발 역량을 보유한 것으로 증명됐으며 처음부터(프롬 스크래치) 시작해 소버린 AI의 본질을 지향한 것으로 평가된다"고 밝혔다.





