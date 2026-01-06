노동부 '과로·공짜노동 의혹' 젠틀몬스터 기획감독

젠틀몬스터 운영사 기획감독 추진

재량근로제 운영 적정성 등 조사

국내 유명 안경 제조 업체인 젠틀몬스터 등을 운영하는 아이아이컴바인드에서 청년 노동자 과로와 공짜 노동이 벌어지고 있다는 의혹이 제기되자 노동당국이 근로감독에 나섰다.

고용노동부는 재량근로제를 편법 운영한다는 의혹이 제기된 아이아이컴바인드 본사(서울 성동구)를 상대로 근로감독에 착수한다고 6일 밝혔다.

재량근로제는 디자인 등 업무 성질에 따라 수행 방법을 근로자 재량에 위임할 필요가 있을 경우 '사용자가 근로자 대표와 서면 합의한 시간'을 근로한 것으로 간주하는 제도다.

해당 사업장 노동자들은 디자이너 출퇴근 시간이 고정돼 있고 업무 과정에서 사용자의 구체적인 지시를 받으면서 사실상 장기간 노동이 빈번히 이뤄지고 있다고 주장하고 있다.

노동부는 재량근로제 운영 적정성 여부를 중심으로 근로 시간과 휴가·휴게·휴일 부여 및 임금체불 등 노동관계법 전반을 집중 점검할 계획이다. 법 위반 사항이 확인되면 엄정 조치한다.

김영훈 노동부 장관은 "노동 시장에 진입하는 청년 노동력을 기업 성장의 수단으로만 삼아서는 안 된다"며 "과로, 공짜 노동과 같은 위법·탈법 운영 현장의 잘못된 관행을 고치겠다"고 말했다.





