남양주시의회 복지환경위원회, 돌봄 서비스 개선 방안 논의

남양주지역아동센터협의회와 간담회 개최

경기 남양주시의회 복지환경위원회(위원장 이경숙)는 6일 시의회 소회의실에서 남양주지역아동센터협의회와 간담회를 개최했다.

남양주시의회 복지환경위원회(위원장 이경숙)가 6일 시의회 소회의실에서 남양주지역아동센터협의회와 간담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 간담회는 남양주지역아동센터 생활복지사와 시설장의 정년 규정 관련 조례 제정의 필요성에 대해 함께 논의하고자 마련됐으며, 이경숙 복지환경위원장, 박윤옥 부위원장, 전혜연 의원과 남양주지역아동센터협의회 마재권 회장을 비롯한 임원진, 여성아동과 관계 공무원들이 참석한 가운데 진행됐다.

복지환경위원회 위원들은 마재권 회장으로부터 남양주지역아동센터의 운영 현황과 현행 제도상의 문제점, 관련 조례 제정 효과 등에 대해 보고받은 후, 돌봄 공백 예방과 시설 운영 방향 등에 대한 다양한 의견을 나눴다.

남양주지역아동센터 협의회 임원진은 "고령화사회 진입에 따른 정년연장 논의가 활발히 진행되고 있으며, 이와 관련 관내 지역아동센터 숙련 인력 이탈 방지를 통한 안정적인 돌봄 서비스 제공을 위해 돌봄 종사자의 정년연장 및 처우개선 등과 관련한 조례 제정 등 제도적 방안을 마련할 필요가 있다"고 의견을 피력했다.

이에 복지환경위원회 위원들은 "정년연장 등에 관한 조례를 제정하는 부분은 상위법 개정이 선행되어야 가능한 부분으로 판단되며, 현실과 제도의 괴리가 있어 우리 위원회나 집행부에서도 해당 지점에 대한 고민을 많이 하고 있다"고 밝혔다.

이어 "정년연장을 대체할 수 있는 돌봄 분야 재취업, 돌봄 조례 분리 등 여러 방안에 대해 남양주지역아동센터협의회와 함께 논의하고 현실적 대안과 도움을 드릴 수 있는 방향을 찾도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

이경숙 위원장은 "지역아동센터는 명실상부 지역사회 아동 돌봄의 핵심 인프라로 매우 중요한 역할을 수행해 오고 있으며, 그간 제도적 기반이 충분치 않았던 여건에도 시설장님들을 비롯한 생활복지사님들의 헌신과 노력 덕분에 오늘의 돌봄체계가 안정적으로 자리잡을 수 있었다"며, "향후 돌봄 현장의 목소리를 지속적으로 듣고 소통하며, 현재 대두되고 있는 문제들을 차근차근 함께 풀어가겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



