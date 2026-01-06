▲이규현씨 별세, 송석준(국민의힘 국회의원)씨 빙모상=5일, 삼성서울병원 장례식장 20호실, 발인 8일 오전 9시 30분, 장지 경기 이천시 에덴낙원
[부고]송석준(국민의힘 국회의원)씨 빙모상
2026년 01월 06일(화)
