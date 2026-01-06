국힘, 정책위의장 사퇴 후폭풍…"쇄신 신호탄" vs "미봉책 그칠 것"

김도읍 사퇴에 당내 계파 갈등 격화 조짐

장동혁표 쇄신안에 이목…사퇴 여파 미칠까

김도읍 국민의힘 의원이 5일 당 정책위의장직을 내려놓으면서 장동혁 대표 체제에 변화가 생겼다. 핵심 당직자 사퇴 이후에도 '장동혁 지도부'가 지지층 결집이라는 현행 기조를 유지할 것이란 목소리가 우세한 상황이다. 다만 김 의원 사퇴가 어떤 형태로든 정치적 노선 변경으로 이어질 것이란 관측도 나온다.

김도읍 국민의힘 의원이 당 정책위원회 의장직에서 물러난 5일 국회 의원회관에서 나서고 있다. 2026.1.5 김현민 기자

김 의원은 "장 대표가 당의 변화·쇄신책을 준비하고 있는 것으로 안다. 저의 소임은 여기까지"라며 자리에서 물러났다. 김 의원은 그동안 계엄 사과, 보수 진영 연대 등을 두고 장 대표와 각을 세워온 것으로 알려졌다.

당내 신임이 두텁고 합리적이라는 평가를 받아온 김 의원이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 사퇴하면서 당내에서는 당혹감을 감추지 못하는 분위기가 감지된다.

한 중진 의원은 "정책위원회는 공약을 총괄하는 매우 중요한 기구인데 지방선거가 코앞으로 다가온 시점에 의장이 갑작스럽게 사퇴해 당황스럽다"고 말했다. 정책위의장은 당 정책의 방향성을 확립하고 선거 공약 논의를 주도하는 핵심 요직이다.

다만 김 의원의 사퇴에도 당 지도부는 강성 기조를 지방선거 전략으로 내세울 것이란 전망이 제기된다. 6선 중진인 국민의힘 소속 주호영 국회부의장은 6일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 장 대표가 내놓을 쇄신안을 두고 "김 의원 사퇴를 둘러싼 전후 상황을 보면 여전히 크게 바뀌는 것 없이 미봉책으로 그치는 게 아닌지 기대 반 우려 반"이라며 "민심을 제대로 읽고 민심을 따라가야 한다"고 강조했다.

한 초선 의원은 "(장 대표는) 앞에서만 고개를 끄덕이며 웃지, 돌이켜보면 결국 바뀐 게 하나도 없었다"며 "곧 공개될 쇄신안에 대해서도 크게 기대하지 않고 있다"고 말했다.

반면 또 다른 중진 의원은 "김 의원과 인요한 의원 사퇴 등을 계기로 당 지도부가 정책적 전환과 인적 쇄신을 꾀할 것"이라며 "의원들이 직을 내려놓는 의미를 충분히 반영해 실질적 쇄신안을 발표할 것"이라는 다른 진단을 내놓았다. 오세훈 서울시장과 안철수 국민의힘 의원이 이날 만찬 회동을 갖고 당 쇄신과 외연 확장 방안 등을 논의하는 점도 주목할 부분이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



