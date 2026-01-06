지난해 3분기 보험사 지급여력비율 210.8%…전분기比 4%P↑

생보사 201.4%…전분기比 0.5%P↑

손보사 224.1%…전분기比 9.5%P↑

보험사 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 전분기 대비 상승한 것으로 나타났다.

6일 금융감독원이 발표한 '2025년 9월 말 기준 보험사 킥스 현황'을 보면 보험사 킥스는 210.8%로 전분기(206.8%) 대비 4%포인트 올랐다. 같은 기간 생명보험사 킥스는 201.4%로 0.5%포인트 상승했고 손해보험사는 224.1%로 9.5%포인트 급등했다.

킥스는 2023년 도입된 국제회계기준(IFRS17) 체제의 주요 재무건전성 지표로 가용자본을 요구자본으로 나눈 값이다. 이번 보험사 킥스 상승은 가용자본 상승이 요구자본 상승보다 더 컸기 때문으로 분석됐다.

보험사 가용자본은 지난해 9월 말 기준 274조7000억원으로 전분기 대비 14조1000억원 늘었다. 당기순이익·주가·기타포괄손익누계액·보험계약마진(CSM) 등이 늘어난 영향이다.

보험사 요구자본은 140조3000억원으로 전분기 대비 4조3000억원 늘었다. 주가상승에 따른 주식위험액이 늘었고 듀레이션 갭 축소에 따른 금리위험액 감소가 상호 상쇄된 결과다.

금감원 관계자는 "최근 금리가 급격하게 상승하는 등 금리변동이 심화하고 있어 금리변동 영향이 최소화되도록 자산·부채관리(ALM) 노력을 지속할 필요가 있다"며 "손해율 악화가 보험부채 증가 등으로 이어질 수 있기 때문에 손해율 관리 노력을 강화할 필요가 있다"고 말했다.





