TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF, 상장

본격화된 피지컬 AI 시대…한국 휴머노이드 밸류체인에 집중투자



미래에셋자산운용은 한국거래소에 'TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF'를 신규 상장한다고 6일 밝혔다.

순수 휴머노이드 로봇 밸류체인에 집중한다. 핵심 기업이 신규 상장할 경우 특례 편입을 통해 적극 대응할 예정이다. 대표 편입 종목으로는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 에스피지 등이 있다.

세계 최대 IT 전시회인 'CES 2026'을 앞두고 주목받고 있다. CES 2026에서 휴머노이드가 핵심 주제로 부상하면서 국내 주요 기업들의 양산 및 상용화 로드맵이 공개될 것으로 기대된다. 특히 산업통상자원부 주도의 '휴머노이드 M.AX 얼라이언스'를 중심으로 한국형 휴머노이드 생태계에 대한 관심도 높아지고 있다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "피지컬 AI 시대에 휴머노이드 로봇은 AI 기술이 물리적 실체와 결합하는 핵심 산업"이며 "한국은 부품부터 소프트웨어까지 풀스택 경쟁력을 갖춘 만큼 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF를 통해 K-로봇 산업 성장의 수혜를 직접적으로 담을 수 있을 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>