트럼프 그린란드 야욕에 덴마크 "침공은 나토 종말" 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령 체포에 이어 덴마크령 그린란드를 상대로 영토 야욕을 드러내면서 긴장이 고조되고 있다. 덴마크는 "북대서양조약기구(NATO·나토)의 종말"이라며 반발했고, 유럽연합(EU)과 유럽 국가들은 연대를 표명했다.

메테 프레데릭센 덴마크 총리는 5일(현지시간) 덴마크 TV2와의 인터뷰에서 "미국이 다른 나토 회원국을 군사적으로 공격하기로 결정한다면 나토를 포함한 모든 것이 중단될 것이며, 제2차 세계대전 이후 구축된 안보도 무너질 것이란 점을 분명히 밝히겠다"고 말했다.

프레데릭센 총리는 덴마크 DR과의 인터뷰에서도 "다른 나라 영토의 일부를 함부로 점령할 수는 없다"며 "만약 미국이 다른 나토 회원국을 공격한다면 모든 것이 멈출 것"이라고 재차 경고했다.

그는 "처음부터 덴마크의 입장을 분명히 밝혔다. 그린란드는 미국에 편입되길 원하지 않는다는 입장을 여러 차례 밝혀왔다"며 "근본적인 민주적 가치와 우리가 구축해 온 국제사회를 위해 최선을 다해 싸울 것"이라고 밝혔다.

이러한 발언은 그린란드의 옌스-프레데리크 닐센 총리가 전날 밤 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에서 "이제 그만하라"며 트럼프 대통령에게 그린란드 합병에 대한 망상을 포기하라고 촉구한 뒤 나왔다.

그러나 트럼프 대통령은 이러한 반발에 아랑곳하지 않고 이날 저녁 전용기 에어포스원에서 "우리는 국가안보 관점에서 그린란드가 필요하고, EU는 우리가 그것을 갖도록 해야 한다"고 말했다.

또 "그린란드 도처가 러시아, 중국 선박으로 뒤덮여 있고 덴마크는 이를 감당할 수 없다"며 "그린란드 문제는 두 달 후쯤 다룰 것이다. 20일 뒤에 그린란드에 대해 이야기해보자"고 덧붙였다.

미 CNN 방송은 트럼프 행정부가 그린란드를 향한 야욕을 다시 상기시키며 미국의 전통적인 유럽 동맹국들을 불안하게 만들고 있다고 밝혔다.

나토 동맹국들을 포함한 유럽에서도 덴마크와 그린란드를 지지하며 영토 주권을 존중하라고 촉구하는 발언이 이어졌다. 파올라 핀호 EU 집행위원회 대변인은 "그린란드는 미국의 동맹국이자 나토 동맹의 적용을 받는 국가"라고 베네수엘라와 차이를 부각하면서 "우리는 그린란드를 전적으로 지지하며 베네수엘라에서 일어난 일과는 어떤 식으로든 비교할 수 없다고 생각한다"고 말했다.

스웨덴, 노르웨이, 핀란드 등 북유럽 이웃 국가들도 덴마크와 그린란드에 대한 지지를 표명했다. 울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 "덴마크와 그린란드에 관한 문제는 오직 덴마크와 그린란드만 결정할 권리가 있다"며 "스웨덴은 이웃 국가인 덴마크를 전적으로 지지한다"고 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리는 그린란드 방어에 덴마크와 함께할 것이라며 그린란드의 미래를 다른 이들이 결정할 수 없다고 말했다.

요한 바데풀 독일 외무장관은 필요하다면 나토 차원에서 그린란드의 보호를 강화하는 방안을 논의할 수 있다고 말했다.

파스칼 콩파브뢰 프랑스 외교부 대변인은 현지 TF1 방송에 "국경은 무력으로 바꿀 수 없다"며 덴마크와 그린란드에 연대를 표명했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



