[CES 2026]실제로 본 LG전자 AI 로봇‥"각 잡아 수건 접고 아침 준비까지"

프리부스 투어서 AI 홈로봇 ‘LG 클로이드’ 가사 시연

수건 접고 세탁물 투입까지…‘제로 레이버 홈’ 구현

로봇이 길잡이 역할까지…전시장 동선 이끈 AI

집·차량·엔터테인먼트 잇는 ‘당신에게 맞춘 혁신’

CES 개막 하루 전 공개된 LG전자 공감지능 전시

미국 라스베이거스에서 6일(현지시간) 개막하는 세계 최대 가전·정보기술 전시회 CES 2026을 하루 앞둔 5일, 라스베이거스 컨벤션센터 센트럴홀에 마련된 LG전자 전시장에서는 한 대의 로봇이 관람객 앞에서 빨래통을 마주하고 섰다. LG전자가 공개한 AI 홈로봇 'LG 클로이드'다. 클로이드가 세탁이 끝난 수건을 집어 들자 로봇의 손가락이 천 가장자리를 짚었다. 양쪽 모서리를 각각 집어 올려 접었고, 수건은 정확하게 반으로 접혔다. 다시 두 번을 더 접었다. 마지막 접힌 모양은 사람 손처럼 완벽하지는 않았지만 로봇이 반복적인 가사 부담을 일정 부분 덜 수 있음을 보여주는 장면이었다. 로봇은 위아래로 몸체의 높낮이를 조절해 빨래통 안에 남아 있던 옷가지도 하나씩 집어 세탁기 안으로 넣었다. 빨래가 바닥에 떨어지거나 손에서 미끄러지는 모습은 보이지 않았다.

LG전자가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 홈로봇 'LG 클로이드(LG CLOiD)'를 공개하며 '제로 레이버 홈' 비전을 향한 행보를 가속화한다. LG 클로이드가 세탁 완료된 수건을 개켜 정리하는 모습.

전시 공간 한쪽 소파 옆에 놓인 열쇠를 찾아 집어 드는 시연도 진행됐다. 로봇은 주인이 열쇠를 두고 간 상황을 가정해 손을 뻗어 열쇠를 들어 올렸다. 아침 식사 준비를 설정에서는 오븐 앞으로 이동해 크루아상 반죽이 든 그릇을 들어 오븐 안에 넣은 뒤 문을 닫았다. 냉장고로 이동하자 문이 자동으로 열렸고 로봇은 내부에서 정확하게 우유 한 통을 찾아 꺼냈다. 동작 속도는 빠르지 않았지만 순서는 흐트러지지 않았다. 현장에 모인 기자들은 로봇의 손과 이동 경로를 따라가며 시연 과정을 지켜봤다.

이 로봇은 시연을 마친 뒤에도 멈추지 않았다. 관람객을 전시장 주요 공간으로 안내하며 제품과 기술을 설명하는 도슨트 역할을 맡았다. 관람객이 이동하면 앞서거나 곁을 지켰고, 전시 동선은 로봇을 따라 이어졌다. 사람이 근처에 있으면 동작이 멈추기 때문에 관람객들은 클로이드와 적당한 거리를 두고 따라가야 했지만, CES 개막을 하루 앞두고 진행된 프리부스 투어에서 로봇은 전시의 출발점이자 길잡이 역할을 사고없이 완수했다.

LG전자는 현지시간 6일부터 9일까지 열리는 CES 2026에서 '당신에게 맞춘 혁신'을 주제로 2044㎡ 규모 전시관을 운영한다. 집과 차량, 갤러리, 엔터테인먼트 공간 등 다양한 생활 장면을 하나의 흐름으로 연결해 고객을 중심으로 기술과 제품이 조율되는 모습을 구현했다.

전시장 입구에는 무선 월페이퍼 TV 'LG 올레드 에보 AI W6' 38대를 천장에 매달아 만든 초대형 오브제가 설치됐다. 두께 9㎜대 초슬림 TV들이 공중에 떠 있는 듯 배치됐고, 특정 위치에 서면 각각의 화면이 하나의 미디어 아트로 완성되도록 설계됐다. 관람객들은 지정된 지점에서 잠시 멈춰 서서 화면이 하나로 맞춰지는 장면을 바라봤다.

주거 공간을 구현한 '제로 레이버 홈' 존에서는 LG 클로이드와 AI 가전의 연동이 이어졌다. 로봇이 수행한 가사 동작은 냉장고와 오븐, 세탁기 등 AI 가전과 연결돼 시연됐다. LG전자는 반복적이고 부담이 큰 가사 일부를 줄이는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

AI 가전도 로봇과 함께 작동했다. LG AI 냉장고는 사용 패턴을 학습해 내부 온도를 조절했고, AI DD모터를 탑재한 워시타워는 세탁물의 무게와 습도, 옷감 종류를 분석해 세탁과 건조 강도를 자동으로 조정했다. 모든 가전은 AI 홈허브 '씽큐 온'에 연결돼 냉장고 온도 변화 감지, 세탁 코스 추천, 공기질 관리, 조명 제어 등을 수행했다.

차량용 솔루션 존에서는 AI 기반 전장 기술이 시연됐다. 투명 올레드가 적용된 전면 유리에는 주행 상황에 맞춰 필요한 정보만 표시됐다. 인캐빈 센싱 기술이 적용된 좌석에서는 운전자의 시선을 분석해 일정 시간 이상 시선 이탈이 지속되면 자율주행 모드로 전환되는 장면이 구현됐다. 뒷좌석 공간에서는 창밖 풍경을 인식해 관련 사진과 콘텐츠를 추천하는 기능이 소개됐다.

CES 2026 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터 센트럴홀 LG전자 전시관에서 AI 홈로봇 'LG 클로이드'가 관람객을 안내하고 있다. 박소연 기자

TV 전시 공간에서는 2026년형 올레드 에보 AI W6와 프리미엄 LCD TV '마이크로 RGB 에보'가 공개됐다. 올레드 에보 AI W6는 스피커를 내장한 올인원 구조임에도 벽에 밀착되는 초슬림 디자인을 강조했다. 관람객은 'LG 갤러리 플러스'를 통해 미술 작품과 게임 일러스트 등 4500여 개 콘텐츠를 감상했고, AI로 생성한 이미지가 공간 연출과 함께 구현되는 모습을 체험했다.

엔터테인먼트 존에서는 글로벌 온라인 커뮤니티 레딧과 협업한 게이밍 체험 공간이 운영됐다. 무선 AV 전송 기술을 적용한 올레드 에보 AI W6로 고해상도 게임 영상이 시연됐고, 울트라기어 에보 게이밍 모니터에서는 레이싱 게임 체험이 이어졌다. 음악 체험 공간에서는 뮤지션 윌아이엠과 협업한 무선 오디오 브랜드 'LG 엑스붐' 신제품 4종이 전시됐다.

프리미엄 가전 'LG 시그니처' 라인업도 함께 공개됐다. LLM 기반 AI 음성인식 기능을 적용한 냉장고와 재료를 인식해 메뉴를 추천하는 고메 AI 기능, 굽기 상태를 알려주는 AI 브라우닝 알람 등이 실제 시연됐다. 같은 날 공감지능을 기반으로 기기와 공간이 스스로 작동하는 행동하는 AI시대를 선언했다. 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 이날 만달레이베이 컨벤션센터에서 LG 월드 프리미어 행사를 열어 "공감지능 기반의 다양한 솔루션으로 미래 가정생활의 새로운 기준을 세우겠다"고 밝혔다.

LG전자가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 '당신에게 맞춘 혁신(Innovation in tune with you)'을 주제로 LG 월드 프리미어(LG WORLD PREMIERE)를 개최했다. LG전자 류재철 CEO는 대표 연사로 등단해 공감지능 기반의 다양한 솔루션으로 고객의 일상 공간을 연결하는 'AI 경험'을 제시하며, '행동하는 AI(AI in Action)' 시대를 이끌 준비가 돼 있다고 강조했다.





라스베이거스(미국)=박소연 기자 muse@asiae.co.kr



