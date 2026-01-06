본문 바로가기
경제
李 대통령, 시진핑과 두 번째 정상회담…경제 협력 확대 방안 논의 [3분 브리프]

입력2026.01.06 08:00

00분 56초 소요
[한 눈에 읽기]
①이재명 대통령, 시진핑 주석과 정상회담
②옐런 전 美재무, 트럼프에 경고 "재정 지배로 물가·금융불안 위험 키워"
③"올해 韓 경제 2% 전후 반등 모색…고환율·부동산 시장이 핵심 변수"

MARKET INDEX
李 대통령, 시진핑과 두 번째 정상회담…경제 협력 확대 방안 논의 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…베네수 공습에도 다우 최고치

○베네수 석유 인프라 재건 기대에 에너지주 급등

○금·국채 등 안전자산 동반 강세

TOP 3 NEWS
■시진핑과 90분간 만난 李대통령 "한중 관계 발전 새 국면 열자"…경제협력·한반도 평화 논의
○경주 APEC 이후 2개월만에 대좌
○90분 한중 정상회담…예정보다 30분 초과
○MOU 15건 서명식…중국 유물 '석사자상 한 쌍' 기증
■ 옐런의 경고…"트럼프, '재정 지배'로 물가·금융불안 위험 키워"[전미경제학회 2026]
○전미경제학회 연례총회(ASSA) 2026
○옐런 전 재무, 중앙은행 독립성 침해 우려
○"Fed, 재정당국 자금 조달 수단 아냐"
■ "잠재성장률 턱걸이"…병오년 한국 경제 핵심 변수는[2026 경제·금융 전망 포커스]①
○초저성장 뒤로 하고 2%내외 성장률 반등 모색
○민간소비 개선·내수 회복·AI 산업 호조·기저효과 영향
○고환율 우려 여전…올해도 연평균 1400원 선 전망
그래픽 뉴스 : "휴~ 대기업서 잘리진 않았어요, 대신 옆 팀으로 갑니다"[AI시대, 일자리가 바뀐다]
○'AI 도입 후 조직변화' 100대 기업 설문조사

○대기업 38% "AI 도입 후 인력 감축 아닌 재배치"

○"인력 감축할 것" 응답 기업 9.5% 그쳐

돈이 되는 法
■ "ACP, 특허법에도 필요"
○국회에 관련법 개정안 계류
○변리사계 요구, 법무부는 신중
○특허법 개정안 발의 현황도 주목
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010514150995445
■ 이통사 3사 963억 담합 소송 시작
○KT 1월 15일 취소소송 첫 변론
○"번호이동 합의 성립하기 어렵다"
○공정위 행정소송 본격화
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010514162317143
■" 공인중개사, 다세대주택 공동저당 다른 세대 권리까지 확인·고지해야"
○다세대주택 공동저당 설정→공인중개서 권리관계 확인·설명 의무
○공인중개서 확인·설명 의무 첫 판례
○대법 "공동저당권 설정 타 임차인 가능성…실제 설명 부족해"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010514193875884

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

00:00 미국 ISM 제조업구매자지수(12월)

02:00 미국 애틀랜타 연방준비은행의GDPnow(4분기)

05:30 미국 CFTCS&P 500 투기적 순포지션

05:30 미국 CFTC 나스닥100 투기적 순포지션

05:30 미국 금 투기적 순포지션

17:55 독일 서비스 구매관리자지수(12월)

18:00 유럽 서비스 구매관리자지수(12월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -6℃(2℃) ｜최고기온 : 4℃(2℃)
○강수확률 오전 10%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




