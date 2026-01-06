본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

스틱인베 오너십 바뀐다…도용환 회장 "주총 전 용퇴"

이민우기자

입력2026.01.06 06:50

시계아이콘01분 12초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내부 구성원들에게 퇴진의사 알려
13%대 보유지분 매각 추진도

토종 대형 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트를 이끌었던 도용환 회장이 용퇴를 사실상 공식화했다. 올해 첫 정기 주주총회 이후 물러나고 지분까지 처분할 것으로 보인다.


6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 도 회장은 최근 주요 구성원들에게 이같은 용퇴 계획을 밝혔다. 지난해 각종 행사와 내부 회의에서도 일선에서 물러나겠다는 의사를 비친 바 있는 도 회장이 보다 구체적인 시점을 공식화한 셈이다. 1957년생인 도 회장은 평소에도 70세에 은퇴하겠다고 언급해온 것으로 전해졌다.

도 회장은 독립계 투자사 스틱을 1996년 설립한 이후 벤처투자까지 아우르면서 현재의 토종 대형 PEF 운용사 스틱인베스트먼트로 키워냈다. 국민연금, 교직원공제회, 사학연금 등 국내 주요 기관투자자(LP)들이 자금을 맡기는 운용사로 자리 잡았다. 누적 운용 자산은 9조원이 넘고, 110곳이 넘는 기업에 투자했다.


다만 이번 용퇴가 100% 자의는 아니라는 시각도 있다. 지난해부터 얼라인파트너스 등 행동주의 진영의 공격을 받으면서 경영권 유지가 힘들어졌기 때문이다. 지난해 말 기준 얼라인파트너스(7.63%)와 미국계 미리캐피탈(13.48%), 국내 페트라자산운용(5.09%) 등 행동주의 진영의 지분율은 총 26.20%가량이다. 도 회장(13.46%)과 회사 주요 임원들 등 특수관계자의 지분 총합 19.07%를 뛰어넘는다.


행동주의 진영은 자사주 소각과 세대교체 등을 공개적으로 요구한 만큼, 오는 3월로 예정된 주총에서 도 회장이 이사직을 연임하기는 쉽지 않은 상황이다. 앞서 도 회장은 약 13% 규모 자사주를 매각하는 방식으로 백기사를 구해 이 구도를 해결하려고 했으나 무산됐다. 결국 불가피하게 스스로 물러나는 선택을 했다는 시각이 나오는 배경이다.

단순한 은퇴뿐 아니라 도 회장의 지분 매각도 추진 중인 것으로 전해졌다. 국내 일부 기업들과 외국계 운용사 등도 관심을 기울였다는 후문이다. IB 업계 관계자는 "도 회장이 LP 등 외부는 물론 주요 내부 구성원들에게도 지배구조 변화를 언급하면서 향후 대비 전략을 세워야 한다고 강조한 것으로 안다"며 "국내 대표 토종 PEF인 스틱인베가 큰 변화를 앞둔 것 같다"고 말했다.


도 회장이 물러나면 당분간 스틱인베는 초기부터 도 회장과 함께한 곽동걸 부회장이 이끌면서 지배구조 변화의 연착륙을 노릴 것으로 보인다. 곽 부회장의 사내이사 임기는 2027년 3월까지다. 최근 단행한 조직개편도 이를 염두에 둔 것으로 해석된다. 스틱인베는 지난 2일 그로쓰캐피탈과 크레딧 사업 담당 조직을 본부에서 부문으로 격상했다. 프라이빗에쿼티(PE)와 동등한 격으로 끌어올려 주요 사업 축으로 삼은 것이다. 도 회장 중심의 권력을 분산시키고 포트폴리오 측면에서도 균형을 맞추기 위한 포석으로 풀이된다.

도용환 스틱인베스트먼트 회장

도용환 스틱인베스트먼트 회장

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

샤오미폰으로 시진핑과 '셀카' 찍은 李대통령 "덕분에 인생샷. ㅎㅎ"

새로운 이슈 보기