경찰청, ‘제5회 서민경제 수호 영웅상’ 시상식 개최

경찰청은 6일 신한금융그룹과 함께 '제5회 서민경제 수호 영웅상' 시상식을 개최했다고 밝혔다.

이번 시상식에서는 전화금융사기 등 민생금융범죄 예방과 범인 검거에 이바지한 경찰관과 민간인 유공자 10인(경찰관 5명, 민간인 5명)을 선정해 표창·감사장과 1인당 300만 원의 포상금을 수여했다.

서민경제 수호 영웅상은 경찰청과 신한금융그룹이 2021년 7월 업무협약을 체결한 이후 매년 개최되고 있으며, 총 49명의 유공자를 선발·포상해왔다.

올해는 총 781건을 수사해 246명을 검거한 인천청 부평서 김인식 경위와 3회에 걸쳐 약 6억2000만 원 상당의 피해를 예방한 금 거래소 업주 기창선 씨 등이 수상자로 선정됐다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 "보이스피싱 범죄가 나날이 지능화되고 있지만 여기 계신 분들의 용기 있는 판단과 행동 덕분에 우리 이웃의 소중한 자산을 지킬 수 있었다"며 "앞으로도 금융사기 예방과 피해구제를 위한 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 "서민경제 수호 영웅상은 민생금융범죄 대응을 위해 민·관이 함께 만들어 온 협력의 결실"이라며 "전기통신금융사기 통합대응단을 중심으로 한 분석·차단·현장 대응 체계를 지속해서 고도화해 국민 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





