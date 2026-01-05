본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경기일반

미니쉬테크놀로지, 옥태훈·안소현 후원

노우래기자

입력2026.01.05 15:19

시계아이콘00분 12초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 미니쉬 패치 부착 의류 착용
옥태훈 작년 제네시스 대상 수상
안소현 드림 투어와 정규 투어 활약

한국프로골프(KPGA) 투어 옥태훈과 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 안소현이 미니쉬테크놀로지와 후원 계약을 했다.

옥태훈과 안소현이 올해부터 미니쉬테크놀로지의 후원을 받는다. 미니쉬테크놀로지 제공

옥태훈과 안소현이 올해부터 미니쉬테크놀로지의 후원을 받는다. 미니쉬테크놀로지 제공

AD
원본보기 아이콘

스포츠 매니지먼트 회사인 넥스트스포츠는 5일 "서울 강남구 미니쉬치과병원 본관에서 옥태훈, 안소현의 후원 조인식이 열렸다"고 밝혔다. 옥태훈과 안소현은 올해 미니쉬 패치를 부착한 의류를 입고 대회에 나선다.


옥태훈은 지난해 KPGA 투어 제네시스 대상을 받았고 상금과 평균 타수도 1위에 올랐다. 안소현은 2023년 드림(2부) 투어, 2017년엔 정규 투어에서 뛰었다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기