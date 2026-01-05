미니쉬테크놀로지, 옥태훈·안소현 후원

올해 미니쉬 패치 부착 의류 착용

옥태훈 작년 제네시스 대상 수상

안소현 드림 투어와 정규 투어 활약

한국프로골프(KPGA) 투어 옥태훈과 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 안소현이 미니쉬테크놀로지와 후원 계약을 했다.

옥태훈과 안소현이 올해부터 미니쉬테크놀로지의 후원을 받는다.

스포츠 매니지먼트 회사인 넥스트스포츠는 5일 "서울 강남구 미니쉬치과병원 본관에서 옥태훈, 안소현의 후원 조인식이 열렸다"고 밝혔다. 옥태훈과 안소현은 올해 미니쉬 패치를 부착한 의류를 입고 대회에 나선다.

옥태훈은 지난해 KPGA 투어 제네시스 대상을 받았고 상금과 평균 타수도 1위에 올랐다. 안소현은 2023년 드림(2부) 투어, 2017년엔 정규 투어에서 뛰었다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



