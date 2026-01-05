한국골프장경영협회, 작년 총 28억원 기부

지난해 회원사 사회 공헌 활동 기탁

한양CC, 88CC 등 상당액 기부 활동

장학금 지원부터 생필품 나눔까지

한국골프장경영협회 회원사들이 지난해 사회 공헌 활동에 총 28억원을 기탁한 것으로 집계됐다.

한국골프장경영협회는 5일 "지난해 전국 회원사 골프장들의 사회 공헌 활동 현황을 조사한 결과, 총 기부액이 28억원으로 집계됐다"고 밝혔다.

한양CC가 사회복지공동모금회 기탁과 골프 장학생 지원 등 5억원을 쾌척했고, 88CC도 장학생 및 보훈단체 후원에 4억8400만원 상당의 기부 활동을 했다. 또 천안상록CC(2억400만원), 해피니스(1억8000만원), 문경CC(1억5000만원) 등도 지역사회는 물론 도움이 필요한 곳곳에 온정의 손길을 내밀었다.

최동호 회장은 "어려운 시기일수록 주변을 살피는 골프장들의 정성이 지역사회에 큰 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 골프 업계가 사회적 책임을 다하며 국민에게 사랑받는 레저 산업으로 거듭날 수 있도록 나눔 활동을 지속 독려하겠다"고 말했다.

한국골프장경영협회 관계자는 "동절기 장기 휴장으로 조사에 응하지 못한 골프장들이 있고, 일부 골프장은 사회 공헌 금액을 대외비로 관리하고 있어 실제 기부 규모는 이번 조사 결과보다 훨씬 클 것"이라고 설명했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



