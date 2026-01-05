한투운용 ACE ETF, 2025년 1년간 시장점유율 상승폭 1위 기록

2025년 1년간 ETF 시장점유율 0.97%P 상승

최근 3년간 꾸준한 성장…순자산 3조→25조

신상품과 기존 상품 모두 투자자에게 꾸준한 관심

한국투자신탁운용은 지난 한 해 동안 ACE 상장지수펀드(ETF)가 기록한 시장점유율 상승 폭이 ETF 사업자 28곳 중 1위를 기록했다고 5일 밝혔다. 2024년에 이어 2025년까지 2년 연속 시장점유율 상승 폭 1위를 기록했다.

금융투자협회에 따르면 지난해 말 기준 한국투자신탁운용 ETF 시장점유율은 8.53%로 집계됐다. 2024년 말 대비 0.97%포인트(P) 상승했다. 국내 ETF 사업자 중 가장 큰 폭으로 성장했다. 같은 기간 점유율 상위 10개사의 ETF 시장점유율은 평균 0.04%P 감소했다는 점에서 ACE ETF의 성장세는 더욱 돋보인다.

ACE ETF는 최근 3년간 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2022년 말 3조527억원에 불과했던 ACE ETF 순자산총액은 2025년 말 기준 25조3505억원으로 급증했고, 점유율은 3.89%에서 8.53%까지 2배 이상 증가했다.

성장세 배경으로 차별화된 상품 공급을 꼽았다. 한국투자신탁운용은 2025년 선보인 18개 신상품을 포함해 최근 3년간 한국투자신탁운용은 54개의 신상품을 시장에 공급했다. 지난해 10월 말 상장한 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 상장 당일에만 281억원의 개인 순매수를 기록했다. 지난 1년 동안 신규 상장한 173개 ETF 가운데 상장 당일 250억원 이상의 개인 순매수를 기록한 상품은 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF를 포함해 단 3개에 불과하다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF와 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 등 최근 3년간 상장한 상품도 꾸준한 관심을 받았다. 지난해 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF와 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF로 유입된 개인 순매수액은 1840억원과 1302억원에 달했다. ACE ETF 중 4위와 5위를 차지했다.

기존 라인업 상품 또한 성장세에 기여했다. 2021년 국내 최초로 상장한 금현물 ETF인 ACE KRX금현물 ETF는 2025년 한 해 동안에만 1조1972억원의 개인 순매수액을 기록하며 국내 상장 ETF 1058개 중 연간 개인순매수 8위에 이름을 올렸다.

ACE KRX금현물 ETF 외 ACE 미국S&P500 ETF(5760억원), ACE 미국나스닥100 ETF(4518억원)도 꾸준히 개인투자자 선택을 받았다. 그 결과 2025년 1년간 국내 ETF 시장이 기록한 개인 순매수액의 약 10%인 3조3985억원이 ACE ETF로 유입됐다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "2025년에는 미래 성장 가능성이 높은 빅테크 상품뿐 아니라 연금계좌에서 투자하기 좋은 배당 및 채권형 신상품도 선보였다"며 "기존에 상장한 상품은 주식 비중을 높이거나 기초지수 산출 방식을 변경하는 등 투자자에게 도움이 되는 방향으로 개선해왔다"고 말했다. 이어 "ACE ETF는 2026년에도 투자자에게 도움이 되는 상품과 투자 정보를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

ACE ETF는 모두 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실 가능성이 있음을 유의해야 한다.





