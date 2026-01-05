본문 바로가기
카카오뱅크, 서울시 표창 "소상공인 위한 안심통장 출시 공로"

부애리기자

입력2026.01.05 09:34

카카오뱅크, 서울시 표창 "소상공인 위한 안심통장 출시 공로"
카카오뱅크가 서울시 표창을 받았다고 5일 밝혔다.


카카오뱅크는 '안심통장' 등 서울시 소상공인 지원사업에 참여해 지역경제 발전에 기여한 결과라고 설명했다. 카카오뱅크는 서울 지역 소상공인의 금융 접근성을 높이고 자금난을 해소하기 위해 노력한 공로를 인정받았다.

'안심통장'은 마이너스통장 형식의 비대면 보증서 대출로, 카카오뱅크와 서울시가 지난해 3월 '안심통장 1호' 사업을 통해 금융권 최초로 선보였다. 카카오뱅크는 지난해 8월 '안심통장 2호' 사업에도 참여해 금융권에서 유일하게 두 번 연속 '안심통장'을 출시했다.


'안심통장 2호' 사업에 타 금융사들이 함께 참여했음에도 전체 고객 중 30% 이상은 카카오뱅크를 이용한 것으로 나타났다. '안심통장 1, 2호'의 4000억원 대출 규모 중 65%인 2600억원이 카카오뱅크를 통해 실행된 셈이다.


특히 '안심통장 1호'는 지자체, 지역신용보증기금, 은행 간 협업의 대표적인 성공 사례로 평가받으며 '안심통장 2호'를 비롯한 타지역 민관공 협업 모델 개발의 기반이 됐다.

카카오뱅크와 서울시는 안심통장 외에도 창업, 일자리, 성장지원 등 고객 상황에 맞는 다양한 맞춤형 자금을 제공하며 협력을 이어왔다. 향후에도 서울시 소상공인을 위한 금융 지원 방안을 지속해서 확대해 나간다는 방침이다.


카카오뱅크 관계자는 "이번 수상을 계기로 더 많은 소상공인이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 포용금융에 앞장서겠다"고 전했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
