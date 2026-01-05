올해 소방공무원 2367명 뽑는다… 전년대비 440명 증가

공개경쟁 1176명·경력경쟁 1191명 등

올해부터 응시 연령 18세로 하향 통일

2028년 간부후보생 PSAT 도입 개편 예고

2026년 소방공무원 신규 채용 인원이 총 2367명으로 확정됐다. 지난해보다 440명 늘어난 규모로, 올해부터는 응시 연령 하한이 18세로 통일된다.

5일 소방청은 국가공무원 채용시스템을 통해 '2026년 소방공무원 채용시험 시행계획'을 공고한다고 밝혔다.

5일 소방청은 2026년 소방공무원 신규 채용 인원을 2367명으로 확정했다.

올해 신규 채용 예정 인원은 2367명이다. 모집 분야별로는 자격·학력·경력 제한이 없는 공개경쟁채용 1176명, 경력경쟁채용 1191명을 선발한다.

경력경쟁채용은 총 15개 분야로 나뉘며 ▲구급 851명(71.5%) ▲구조 211명(17.7%) ▲소방관련학과 72명(6.1%) ▲정보통신 13명 ▲심리상담 9명 등을 채용해 현장 대응 역량을 강화할 예정이다.

법령 개정에 따라 올해부터는 소방공무원 채용 과정이 바뀐다. 응시 연령 하한이 '18세'로 통일됐고 신체검사는 최종 합격 후 채용후보자 등록 시에만 제출하는 방식으로 변경됐다. 또한 응시수수료 면제 대상은 '2명 이상의 미성년 자녀가 있는 사람'까지 확대됐으며 소방공무원 신체검사 내 마약류 검사 항목은 기존 2종에서 6종(필로폰·대마·케타민·엑스터시·코카인·아편)으로 강화했다.

원서 접수는 2월 2일 오전 10시부터 6일 오후 6시까지다. 올해부터는 기존 '소방청 119고시'가 아닌 중앙행정기관 통합 '국가공무원 채용시스템'을 통해 접수가 이뤄진다. 필기시험은 3월 7일 전국 시·도별 시험장에서 일제히 치러지며 이후 체력시험, 서류전형, 면접시험 등을 거쳐 5월 29일 최종 합격자를 발표한다.

한편 지난 1일 공포·시행된 '소방공무원 임용령' 개정에 따라 중장기적인 채용 제도 개편도 예고됐다. 2028년 이후 공고되는 소방간부후보생 선발시험에는 인문·자연 계열 간 통합 역량 검증을 위해 1차 필기시험에 공직적격성평가(PSAT)가 도입되고 2차 전문과목 시험에서는 선택과목이 폐지된다. 소방공무원 공채 시험의 가점제도 개편으로 2027년 하반기부터는 어학 및 자격증 가점이 폐지되고 제1종 대형운전면허 가점(1%)만 유지된다.





