경기도, 내년 '전국(장애인)체육대회' 상징물 공모

경기도가 내년 10월 열리는 '제108회 전국체육대회'와 '제47회 전국장애인체육대회'의 성공적인 개최를 위해 정체성과 비전을 담은 상징물 공모는 오는 2월27일까지 진행한다.

이번 공모는 전 국민을 대상으로 하며 경기도의 전통과 역사·문화·비전 등 지역 정체성, 전 국민이 화합하고 참여하는 축제 분위기, 노력과 도전의 스포츠 정신 등을 표현하면 된다.

공모 부문은 ▲전국체전 및 전국장애인체전 통합 적용 엠블럼 4점 ▲마스코트 4점 ▲구호 5점 ▲양(兩) 체전 개별 적용 포스터 각 4점 ▲표어 각 5점 등 총 5개 부문 31점이다.

응모는 방문, 우편, 전자우편을 통해 할 수 있다. 부문별 전문가로 구성된 상징물 심사위원회의 공정한 심사를 거쳐 최우수 7명, 우수 10명, 장려 14명 등 총 31명의 수상자를 선정한다. 총 시상금은 3,000만 원으로 각 수상자에 대해 차등 지급된다.

수상작은 기본편 12종과 응용편 7종의 상징물 응용 매뉴얼로 제작해 대회 운영, 행사, 홍보 등에 널리 활용될 예정이다.

관련 세부 사항과 제출 양식 등은 도 공식 누리집(https://www.gg.go.kr) 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 기타 궁금한 사항은 경기도 전국체전추진단(031-8008-5114)으로 문의하면 된다.

박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "이번 공모를 통해 도의 정체성과 전국체전의 위상을 함께 담아낼 수 있는 상징물이 탄생하길 기대한다"며 "많은 국민의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





