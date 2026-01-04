[내일 날씨]아침 최저 -9~3도…전국 구름 많다 차차 맑아져

본문 바로가기
월요일인 5일은 전국에 구름이 많다가 동해안을 제외한 중부지방은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 차차 맑아지겠다.

새벽부터 오전 사이 제주도에는 비 또는 눈이 내리겠다.


체감온도가 영하 18도까지 떨어지며 올 겨울들어 가장 추운 날씨를 보인 지난달 26일 서울 종로 한 건물에서 바라본 도심의 빌딩들이 난방을 가동하며 수증기를 내뿜고 있다. 2025.12.26 조용준 기자

예상 강수량은 울릉도·독도가 5㎜ 미만, 제주도가 5㎜ 안팎이다. 예상 적설량은 울릉도·독도가 1~3㎝, 제주도 산지는 1~5㎝다.

아침 최저기온은 -9~3도, 낮 최고기온은 0~9도로 예보됐다.

당분간 동쪽 지역을 중심으로 매우 건조한 상태가 이어져 산불 등 각종 화재 예방에 각별히 주의해야 한다.


미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통' 수준이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼3.5m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.


다음은 5일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▲ 서울 : [구름많음, 맑음] (-4∼2) <20, 0>

▲ 인천 : [구름많음, 맑음] (-4∼1) <20, 0>

▲ 수원 : [구름많음, 맑음] (-4∼2) <20, 0>

▲ 춘천 : [맑음, 맑음] (-7∼3) <0, 0>

▲ 강릉 : [구름많음, 구름많음] (-1∼6) <20, 20>

▲ 청주 : [구름많음, 맑음] (-2∼3) <20, 0>

▲ 대전 : [구름많음, 맑음] (-2∼4) <20, 0>

▲ 세종 : [구름많음, 맑음] (-3∼3) <20, 0>

▲ 전주 : [구름많음, 맑음] (-1∼5) <20, 0>

▲ 광주 : [구름많음, 맑음] (1∼6) <20, 10>

▲ 대구 : [구름많음, 맑음] (0∼6) <20, 0>

▲ 부산 : [구름많음, 맑음] (3∼9) <20, 10>

▲ 울산 : [구름많음, 맑음] (1∼7) <20, 0>

▲ 창원 : [구름많음, 맑음] (2∼8) <20, 10>

▲ 제주 : [흐리고 비, 구름많음] (7∼9) <70, 20>





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr


