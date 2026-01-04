퍼프 대디와 같은 구치소 수감된 마두로, 연행되며 한 말

수감 전 영상서 “굿나잇”

미군 특수부대에 전격 체포돼 미국 뉴욕으로 압송된 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령이 현지 구치소에 수감됐다. 그는 연행되면서 "좋은 밤"이라고 인사를 건네는 등 여유를 부렸다.

미 백악관 '긴급 대응 47' 엑스(X·옛 트위터) 계정은 3일(현지시간) '범죄자가 걸어갔다'라는 제목의 12초 분량 영상을 공개했다. 미국 마약단속국(DEA) 뉴욕지부에서 촬영된 것으로 추정되는 해당 영상 속 마두로 대통령은 검정 후드티를 입고 양손에 수갑을 찬 모습이었다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 공개한 니콜라스 마두로 대통령 압송 모습(왼쪽). 트루스소셜 캡처 / 미국 뉴욕 마약단속국(DEA) 뉴욕지부에 도착한 마두로 대통령이 이송되는 모습. 엑스(X) 캡처

마두로가 걸어가는 건물 복도 바닥에는 마약단속국 뉴욕 지부를 의미하는 'DEA NYD'라고 쓰인 카펫이 깔려있었다.

그는 자신의 팔을 붙들고 있는 DEA 직원 2명에게 스페인어로 "좋은 밤이에요, 그렇죠?"라고 말하더니 곧 영어로 "굿 나잇, 해피 뉴 이어(Good night, Happy New Year)"라며 인사말을 건넸다.

이날 CNN과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 구치소에서 경계근무 중인 한 경찰관은 구치소 앞에 모인 100여명의 시위대를 향해 확성기를 들고 '마두로가 구치소 시설 안으로 들어갔다'고 알렸다. 이에 시위대가 베네수엘라 국기를 흔들며 환호했다.

마두로 대통령이 수감된 뉴욕 브루클린 '메트로폴리탄 구치소'에 머무르게 될 것으로 보인다. 이 구치소는 성매매 관련 혐의로 유죄 판결을 받은 '퍼프 대디' 션 디디 콤스(54)와 가상화폐 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드 등 '거물급 범죄자'가 다수 수감됐던 곳이다.

미국 뉴욕 마약단속국(DEA) 뉴욕지부에 도착한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 이송되는 모습. 엑스(X) 캡처 원본보기 아이콘

트럼프 행정부 1기 때인 2020년 3월 마약 밀매와 돈세탁 등의 혐의로 기소됐던 마두로 대통령은 다음 주 맨해튼 연방법원 법정에 설 것으로 보인다.

미 법무부는 당시 공소장을 보완한 대체 공소장을 공개했다. 새 공소장에는 그의 부인과 아들, 베네수엘라 내무장관 디오스다도 카베요 등 가족과 측근도 기소 대상에 추가됐다.

이들은 미국이 테러 조직으로 지정한 콜롬비아의 옛 반군조직 FARC 및 마약 카르텔과 연계돼 수천t의 코카인을 미국으로 반입했다는 게 미국 정부의 입장이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



