체포된 마두로 대통령 부부 뉴욕 도착…다음주 재판 전망

뉴욕 군 공항 도착

미군 특수부대 군사 작전으로 체포된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부를 태운 항공기가 미국 뉴욕 스튜어트 공군기지에 도착했다고 CNN 등 미국 언론이 3일(현지시간) 보도했다.

트럼프 美대통령이 공개한 마두로 베네수엘라 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

외신들은 마두로가 FBI 요원들에 둘러싸여 비행기에서 내리는 장면이 목격됐다고 전했다.

앞서 미국은 이날 오전 1시께(미 동부시간 기준) 베네수엘라 수도 카라카스에 있는 대통령 안전가옥에 대규모 병력을 투입해 마두로 대통령 부부를 체포했다. 대기 중이던 강습상륙함 이오지마함에 헬기로 이송했다.

뉴욕타임스는 마두로 대통령 부부가 스튜어트 공군기지에서 헬리콥터로 맨해튼으로 이동할 예정이라고 소식통을 인용해 보도했다.

마두로 부부는 뉴욕시 마약단속국(DEA) 본부로 이동한 뒤 브루클린에 있는 메트로폴리탄 구치소에 수감될 것으로 예상된다.

미국은 트럼프 행정부 1기 때인 2020년 3월 마약 밀매와 돈세탁 등의 혐의로 마두로 대통령을 기소한 바 있다.

마두로 대통령은 다음 주 맨해튼 연방법원 법정에 설 것으로 보인다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

트럼프 대통령은 플로리다 마러라고 자택에서 기자회견을 열어 "안전하고 적절하며 현명한 (정권) 이양을 할 수 있을 때까지 우리가 베네수엘라를 운영하겠다"고 밝혔다.

이어 "우리는 베네수엘라 국민의 안녕을 생각하지 않는 다른 누군가가 베네수엘라를 장악할 위험을 감수할 수 없다"면서 "우리는 지금 베네수엘라에 있으며, 적절한 이양이 이뤄질 수 있을 때까지 남겠다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "미국 함대는 현재 위치(베네수엘라 인근 해상)에서 대기 태세를 유지하고 있다. 미국은 모든 군사적 선택지를 보유하고 있다"면서 "우리는 필요하다면 훨씬 더 큰 규모의 2차 공격을 할 준비가 돼 있다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 베네수엘라 정권 이양과 병행해 미국 석유 회사들이 현지에 진출해 원유 생산량을 늘리는 방법으로 과도 통치와 국가 재건 자금을 마련하고, 미군 병력도 물리적 역할을 하게 될 것이라고 발표했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>