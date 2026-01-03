본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

정청래, '공천헌금 의혹' 사과…"상응한 징계 조치 취할 것"

최동현기자

입력2026.01.03 17:58

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강선우 의원 '1억원 수수' 의혹 관련 녹취 공개 5일 만

정청래 더불어민주당 대표가 최근 불거진 강선우 의원의 공천헌금 의혹과 관련해 사과했다.


정 대표는 3일 페이스북을 통해 "국민과 당원 동지에게 큰 실망과 상처, 분노를 안겨드린 데 대해 민주당 대표로서 사과드린다"며 "환부를 도려내고 이번 일을 전화위복의 기회로 삼겠다"고 밝혔다. 지난달 29일 강 의원의 1억원 수수 의혹 관련 녹취가 공개된 이후 5일 만에 나온 당 대표의 첫 사과다.

정청래 더불어민주당 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

정 대표는 "참으로 부끄러운 일"이라며 "소 잃고 외양간을 고친다지만 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 외양간을 더 두껍고 더 높이 짓고 밑바닥으로 스며드는 연탄가스 구멍도 철저히 막겠다"고 말했다.


정 대표는 이어 "사건 연루자들에 대해 무관용 원칙으로 조치했고 앞으로도 당이 취할 수 있는 상응한 징계 조치를 취할 것"이라며 "경찰도 한 점 의혹 없이 신속하고 철저한 수사를 해주길 바란다"고 전했다.


공천제도 개혁 의지도 내비쳤다. 정 대표는 "6·3 지방선거에서 더 깨끗하고 더 공정한 공천으로 보답하겠다"며 "새로 개정한 공천 관련 당헌·당규를 철저하게 엄수하도록 하고 비리의 유혹은 꿈조차 꾸지 못하도록 발본색원·원천 봉쇄하겠다"고 말했다.

그러면서 정 대표는 "각 시도당이 민주적이고 투명한 공천을 할 수 있도록 중앙당에서 철저하게 관리 감독하겠다"며 "이재명 국민주권 정부에 맞게 당도 완전한 당원 주권 정당으로 탈바꿈해야 한다"고 전했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"곧 베트남 여행 가는데" 무심코 가져갔다간 벌금 27만원…전자담배 주의 "곧 베트남 여행 가는데" 무심코 가져갔다간 벌금 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1년간 1000명 넘게 상대"…말 많은 78세 할머니의 정체는

강도에 '역고소' 당한 나나가 SNS에 올린 글…"무너지지 않을 테니 걱정 말라"

잃어버린 태블릿 1대 때문에…강남 마약조직 줄줄이 붙잡혀

'이 나라' 여행시 전자담배 주의! 적발되면 최대 27만원

"끄악~나 죽는다" 희귀암에도 유머 잃지 않은 22세 청년…기부문화를 바꿨다

"믿었다간 큰일"…구글 'AI 오버뷰' 잘못된 건강 조언

'관광 대국' 태국 휘청…작년 외국인 여행객 7% 감소

새로운 이슈 보기