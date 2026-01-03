병오년(丙午年), TK의 시간 다시 움직였다

덕담 넘어 전략으로

대구경북 리더들, ‘연대의 새 출발선’에 서다

2026년 대구·경북의 새해가 지역 리더들의 결의 속에 힘차게 출발했다. 정·관·재계가 한자리에 모여 지역 현안을 공유하고 공동 해법을 모색하는 '2026년 대구·경북 신년교례회'가 2일 대구 수성구 호텔 수성 수성 스퀘어 컨벤션홀에서 열렸다.

정·관·재계 한자리에 모여 위기 돌파 해법 공유ㅍ신공항·미래산업 협력 강조.

이날 행사에는 대구·경북 지역 국회의원과 광역·기초단체장, 지방의회 의장단, 경제·산업계 주요 인사 등 1천여 명이 참석해 병오년(丙午年) 새해 인사를 나누며 지역의 재도약을 다짐했다. 행사장은 연초부터 지역 현안을 둘러싼 진지한 논의와 교류로 활기를 띠었다.

신년교례회에서 가장 많이 언급된 화두는 '위기 극복을 위한 연대'였다. 참석자들은 저성장 국면과 인구 감소, 산업 구조 전환이라는 복합적 도전에 직면한 대구·경북이 광역 차원의 협력 없이는 돌파구를 찾기 어렵다는 데 공감했다.

새해 첫 장면은 '연대' 대구경북, 병오년 도약의 문을 열다

특히 대구·경북 신공항의 차질 없는 추진을 비롯해 미래 첨단산업 육성, 광역 교통망 확충, 청년 일자리 창출 등은 공통의 과제로 제시됐다. 정치권과 지방정부, 경제계가 각자의 역할을 분명히 하되 유기적으로 협력해야 한다는 데 의견이 모였다.

정치권 인사들의 발언도 눈길을 끌었다. 여야를 막론하고 참석한 국회의원들은 "지역의 미래 앞에서는 정파를 넘어 협력해야 한다"며 새해 지역 현안 해결에 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다. 일부 인사들은 대구·경북의 중장기 비전을 언급하며 정책 경쟁의 신호탄을 쏘아 올리기도 했다.

신년교례회서 드러난 2026년 TK 권력·산업 지형의 변화

지방자치단체장들은 중앙정부와 국회를 향해 제도 개선과 안정적인 재정 지원을 요청하는 동시에, 대구와 경북을 하나의 생활·경제권으로 묶는 광역 협력의 필요성을 강조했다. 경제계 역시 "지역이 가진 제조 기반과 기술력, 인재를 결집하면 충분한 성장 잠재력이 있다"며 민관 협력의 중요성을 짚었다.

이번 신년교례회는 단순한 새해 인사를 넘어, 2026년 대구·경북의 정책 방향과 협력 구도를 가늠하는 출발선이라는 평가를 받는다.

새해 첫 공식 무대에 오른 대구·경북의 메시지는 분명했다. 각자도생이 아닌 연대, 구호가 아닌 실행이다. 병오년의 첫날에 던진 이 다짐이 실제 정책과 성과로 이어질 수 있을지, 2026년 대구·경북의 시간은 이제부터 본격적으로 흐르기 시작했다.

신년 덕담의 무게를 바꾼 TK 집결





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>