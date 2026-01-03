광주·전남 통합, 대통령 격려에 속도 붙나…6·3 지방선거 변수

강기정·김영록 “통합 추진 격려받아”

2월 특별법 제출·7월 출범 목표 제시

광주·전남 행정통합을 전격 선언한 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 이재명 대통령의 격려를 받으며 통합 추진에 속도를 내고 있다. 통합 단체장 선출을 목표로 한 6·3 지방선거를 앞두고, 광역단체 통합이 대통령 의제이자 지역 정치의 핵심 변수로 떠올랐다.

이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

3일 정치권에 따르면 강기정 광주시장은 자신의 페이스북에 "대통령께서는 광주·전남 통합 추진에 대해 웃으시면서 '하기로 했다면서요, 수고했어요'라고 말씀하셨다"고 적었다.

강 시장은 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 이재명 대통령과 인사를 나눴다며 "조만간에 정식으로 뵐 기회가 있을 것"이라고 밝혔다. 이어 "통합은 너무 어려워 계산하면 기회를 잡을 수 없을 것 같다"고 덧붙였다.

김영록 전남지사도 페이스북을 통해 신년 인사회 참석 소식을 전했다. 김 지사는 "청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 대통령 내외분께 인사를 드리며 광주·전남 통합 선언 소식을 전했다"며 "대통령께서 웃으시며 '잘하셨네요'라고 덕담을 해 주셨다"고 밝혔다. 이어 "지방의 중요한 일들을 직접 챙겨주고 조력해 주겠다는 대통령과 함께 일하는 것은 힘이 나고 즐겁다"고 적었다.

강기정 광주광역시장과 김영록 전라남도지사가 2일 국립5·18민주묘지에서 합동참배를 한 후 '통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표하고 있다. 광주시 제공 원본보기 아이콘

앞서 강 시장과 김 지사는 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 '광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표하고 행정통합 추진을 공식 선언했다. 두 단체장은 올해 6월 지방선거에서 '광주·전남 통합 단체장'을 선출하는 것을 목표로 통합을 추진하겠다는 구상을 밝혔다.

공동선언문에는 광주·전남 행정구역 통합과 맞춤형 특례를 담은 통합 지방자치단체 설치 특별법 제정 추진, 국가 행정·재정 권한 이양을 통한 특례 확보, 동수로 구성하는 '광주·전남 통합추진협의체' 설치 등의 내용이 담겼다. 광주시와 전남도는 시·도의회와 주민 의견 수렴을 거쳐 통합안을 확정한 뒤, 이를 토대로 특별법 최종안을 마련해 오는 2월 국회 제출을 목표로 하고 있다.

김 지사는 "가능하다면 6월 지방선거에서 통합 단체장을 선출해 7월 1일부터 새로운 통합 역사를 시작하고 싶다"고 밝혔고, 강 시장도 "6·3 지방선거 전까지 통합을 이루지 못하면 향후 가능성은 점점 희박해질 것"이라며 통합 단체장 선출을 우선 목표로 삼고 있다고 말했다. 양 시·도는 법안이 통과될 경우 6·3 지방선거를 거쳐 7월 '광주·전남 초광역 특별자치도' 출범을 추진한다는 구상이다.

이 대통령은 이와 관련 엑스(옛 트위터)에 "대전·충남에 이어 광주·전남까지, 쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다"며 "수도권 1극 체제를 극복하고 '지역 주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는 데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다"고 적었다.

한편, 대통령실은 언론 공지를 통해 이 대통령이 더불어민주당 광주·전남 지역 국회의원들을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 가질 예정이라고 밝혔다. 구체적인 일정은 확정되는 대로 공지할 방침이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



