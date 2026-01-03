본문 바로가기
[부고]강우영(제일기획 경영지원실장 부사장)씨 모친상

입력2026.01.03 10:45

▶이상화씨 별세, 강우영(제일기획 경영지원실장 부사장)·우혁(진성씨앤아이 전무)·주화씨 모친상, 은성한(유진엠에스 소장)씨 장모상= 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장 17호실, 3일 오전 5시, 발인 5일 오전 11시, (02)3410-3151




