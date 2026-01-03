‘많이 하는 의회’보다 ‘제대로 하는 의회’

최훈식 의성군의회 의장 “정책의 성적표는 현장에 있다”

의성군의회가 2026년 의정활동의 방향으로 '확대보다 책임', '계획보다 실행'을 분명히 했다. 지난해 대형 산불을 겪으며 드러난 현장과 제도의 간극을 교훈 삼아, 정책이 실제로 작동하는지를 기준으로 의정활동 전반을 점검하겠다는 구상이다.

의성군의회 최훈식 의장은 신년사를 통해 "재난 대응 과정에서 확인된 현장의 문제와 제도적 공백을 냉정하게 점검하고, 군민의 목소리가 군정 전반에 충실히 반영되도록 의회의 책무를 다하겠다"고 밝혔다.

최 의장은 산수유 꽃망울이 피기 전 발생한 지난해 대형 산불을 언급하며 "의성 공동체 전체가 감당해야 했던 가장 큰 시련이었다"고 회고했다.

그는 "삶의 터전을 잃은 상처는 여전히 남아 있지만, 그 과정에서 군민들이 보여준 연대와 협력이 지역이 다시 일어설 수 있었던 가장 큰 힘이었다"고 평가했다.

새해 의정활동의 기준으로는 '실행력'을 제시했다. 최 의장은 "정책은 계획서에 머물러서는 안 되고 현장에서 검증돼야 한다"며 "예산 집행부터 사업 추진, 사후 점검까지 전 과정을 면밀히 살피는 의정활동을 이어가겠다"고 강조했다.

의성군의회는 2026년을 민선 8기 군정의 흐름을 정리하고 다음 단계로 도약하기 위한 전환점으로 규정했다.

신년사에는 공항도시 의성의 기반 조성, 미래 신성장 산업 육성, 청년과 아이가 머무를 수 있는 정주 여건 마련, 어르신과 사회적 약자를 위한 촘촘한 복지체계 구축 등이 주요 과제로 담겼다.

특히 최 의장은 "한정된 재원이 군민의 삶에 실질적인 도움이 되는지를 기준으로 예산과 정책을 점검하겠다"며 외형적 확대보다 책임성과 효과성에 방점을 찍겠다는 뜻을 분명히 밝혔다. 공항 경제권 형성, 바이오·드론 산업 육성, 첨단농업 확산, 농촌 공간 재생 정책 등도 추진 전반이 점검 대상이 될 전망이다.

안전·복지·의료·교육·주거 등 군민의 일상과 직결된 분야에 대해서도 "제도적 사각지대가 발생하지 않도록 세심한 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다. 군민 개개인의 삶의 질이 곧 지역의 지속 가능성과 직결된다는 인식이 깔려 있다.

최 의장은 신년사 말미에서 '동주공제(同舟共濟)'를 언급하며 협치의 중요성을 강조했다.

그는 "같은 배를 타고 함께 강을 건너듯, 지역의 변화는 어느 한 기관의 노력만으로 이뤄질 수 없다"며 "군민과 행정, 의회가 같은 방향으로 나아갈 때 의성의 내일은 더욱 단단해질 것"이라고 말했다.

의성군의회는 병오년 새해에도 현장을 기준으로 한 점검과 책임 중심의 의정활동을 통해 군민과 함께 지역의 다음 단계를 준비해 나간다는 방침이다.





