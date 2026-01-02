李대통령 "자본 집중·기회 편중이 성장 가로 막아…성장 전략 대전환해야"

李대통령, 신년 인사회

5부 요인·경제단체장 참석…국민의힘은 불참

"국민 통합, 가장 중요하고 시급한 과제"

우원식 국회의장 "비상계엄 관련 사법 절차 신속하게 마무리 돼야"

이재명 대통령은 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 "2026년 병오년 새해는 회복과 정상화의 토대 위에서 우리 대한민국이 대도약을 향해 힘차게 달려나가는 새로운 한 해가 될 것"이라고 말했다. 이 대통령은 "대도약의 과업 앞에 서 있는 우리 모두에게 가장 필요한 것은 익숙한 옛길에서 벗어나 끊임없이 혁신하며 대전환의 길로 거침없이 나아가는 용기"라고 했다. 이날 신년 인사회는 '회복을 넘어 대도약의 길로'라는 주제로 열렸다.

특히 이 대통령은 성장 전략의 전환을 강조하며 "자본의 집중과 기회의 편중이 성장을 가로막고 경쟁과 갈등의 악순환으로 이어지는 오늘에는 우리가 과감히 기존의 성장 전략을 대전환해야 한다"고 말했다. 그러면서 "해법은 분명히 있다. 기회와 과실을 모두가 함께 고루 나누는 모두의 성장만이 우리 대한민국을 대도약의 미래로 이끄는 지름길"이라며 "경제 성장의 결실이 중소기업, 또 벤처기업까지 흐르고, 국민 한 분 한 분이 체감할 수 있는 삶의 변화로 이어져야 한다"고 했다.

이 대통령은 통합의 필요성도 거듭 언급했다. 이 대통령은 "생각이 다르다는 이유로 서로 등을 돌리거나, 차이가 극단적 대립의 씨앗이 되는 그런 사회는 결코 앞으로 나아갈 수 없다"며 "그렇기 때문에 국민 통합이야말로 가장 중요하고 시급한 과제"라고 말했다. 이어 "갈등을 키우기보다 공존과 화합의 길을 찾고, 성장의 속도만큼이나 상생의 책임을 고민할 때 우리 대한민국이 다시 한번 큰 도약을 이뤄낼 수 있을 것으로 확신한다"고 했다.

우원식 국회의장은 건배 제의에 앞서 "대통령님께서 연초에 귀한 자리를 마련해 주셔서 참으로 감사하다"며 "통합과 대도약의 메시지에 깊이 공감한다"고 말했다. 우 의장은 "국회와 정부가 잘 협력하여, 그리고 우리 사회가 잘 협력하여 변화를 만들어 가야 하겠다"고 했다.

우 의장은 통합을 위한 과제로 "12·3 비상계엄과 관련한 사법 절차가 신속하게 마무리되는 게 중요하다"고 말했다. 그는 "웅덩이를 메워야 물이 흐른다"며 "사법 정의 실현이 사회적 신뢰 회복과 통합의 바탕이 될 것"이라고 했다.

이어 우 의장은 '불평등의 해결'을 두 번째 과제로 들며 "압축성장 과정에서 경제 영역에서 용인됐던 불공정 특권 구조가 사회 모든 영역으로 확대되고 있는 것이 지금의 불평등 문제"라고 말했다. 그러면서 "국민을 좌절하게 하고 사회적으로 정치 양극화를 심화시켜 민주주의 기반을 훼손한다"며 "국회와 정부가 불평등 해결을 위해 긴밀하게 역량을 모을 필요가 있다"고 했다.

우 의장은 "모레부터 중국 방문이 예정돼 있는데 중요한 순간에 의미가 크다. 잘 다녀오시기 바란다"며 "국회도 국민과 함께 응원하겠다"고 말했다. 건배사는 "국민과 함께"를 선창하고, 참석자들은 "통합과 도약으로"로 화답했다.

이날 신년 인사회에는 우 국회의장을 포함해 김민석 국무총리, 김상환 헌법재판소장, 노태악 중앙선거관리위원장, 조희대 대법원장 등 5부 요인이 참석했다. 경제계에서는 윤진식 무역협회 회장, 최진식 중견기업연합회장, 류진 경제인협회 회장, 최태원 상공회의소 회장, 손경식 경영자총협회 회장, 김기문 중소기업중앙회장, 송병준 벤처기업협회장 등이 함께했다. 국회에서는 정청래 민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 상임대표, 이준석 개혁신당 대표, 용혜인 기본소득당 대표, 한창민 사회민주당 대표 등이 참석했다.





