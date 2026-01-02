본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

탄소는 줄이고 이자는 깎고… 제로에너지주택 보금자리론 혜택 확대

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.02 15:49

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

ZEB 인증 주택도 그린보금자리론 혜택 적용

태양광과 고효율 설비로 에너지를 아끼는 집이 금융 혜택까지 챙긴다.


한국주택금융공사(사장 김경환)는 제로에너지건축물(ZEB) 인증을 받은 주택을 구입할 경우 보금자리론 이용 시 금리를 0.1%포인트 우대한다.

제로에너지건축물 인증은 건축물의 에너지 사용을 최소화하고 효율적인 에너지 관리를 유도하기 위한 제도로, '녹색건축물 조성 지원법'에 따라 한국부동산원과 한국녹색기후기술원 등 6개 기관이 인증을 발급한다.


그동안 공사는 녹색건축인증(G-SEED) 2등급 이상 주택을 대상으로 '그린보금자리론' 금리우대 혜택을 제공해 왔다. 이번 제도개선으로 제로에너지건축물도 동일한 금리우대 대상에 포함된다.


그린보금자리론 이용을 희망하는 고객은 제로에너지건축물 인증시스템 등을 통해 대상 주택 여부를 확인한 뒤, 대출 신청 시 제로에너지건축물 인증서 사본을 온라인으로 제출하면 된다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 "이번 제도개선은 친환경 주택에 대한 금융지원을 확대해 정부의 녹색금융 활성화 정책에 동참하기 위한 것"이라며 "환경·사회·지배구조 가치를 반영한 정책모기지 제도개선을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한국주택금융공사.

한국주택금융공사.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금' 근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"작은 호텔 같았다" 대형 침대 놓고 개인 사우나까지…尹 집무실 내실 공개

루이비통 벽화, 순금 수도꼭지…억만장자 호날두, 580억 고국 저택 들여다보니

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

맛집 웨이팅 전쟁…줄도 사고 판다

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

국립중앙박물관 관람객 650만 돌파…"세계 3대 박물관 수준"

김주애, 김일성-김정일 묘소 첫 참배…‘정중앙’ 위치 주목

새로운 이슈 보기