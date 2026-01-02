하나은행, 희망퇴직 실시…만 40세부터

"최대 31개월치 월급 지급"

하나은행이 만 40세 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다.

하나은행은 2일 준정년 특별퇴직 신청을 받는다고 밝혔다. 신청 대상은 오는 31일 기준으로 만 15년 이상 근무, 만 40세 이상 일반직원이다.

특별퇴직금은 1970년 하반기생부터 1973년생은 최대 31개월, 1974년생 이후부터는 최대 24개월 치 월 평균 임금이다.

1970년 하반기~1973년생 직원은 학자금과 의료비, 전직 지원금 등도 지급된다.

퇴직 일자는 올해 1월 31일이다.

매년 상·하반기에 실시되는 임금피크제 특별퇴직도 1970년 상반기생 직원을 대상으로 실시된다. 이들에게는 생월에 따라 차등 적용된 평균 임금 약 25개월 치가 특별퇴직금으로 지급될 예정이다.





