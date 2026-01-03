본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

난로 대신 강의실… 울산도서관, 성인·시니어 대상 ‘2026년 겨울 기획 강좌’ 운영

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.03 09:00

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성인·어르신 대상 스마트폰 활용 교실 등 4개 강좌

추위를 피하는 방법이 꼭 외투만은 아니다.


울산도서관은 겨울철을 맞아 성인·어르신(시니어)을 대상으로 한 '겨울 기획 강좌'를 운영한다.

이번 강좌는 일상에 바로 활용할 수 있는 실용 교육과 함께 정서적 안정을 도모할 수 있는 강좌를 제공해 겨울철에도 지속적인 배움과 문화 향유의 기회를 마련하고자 기획됐다.


프로그램은 디지털 활용 교육과 예술·치유(힐링) 분야 등 단기 집중형 강좌로 구성됐다.


주요 운영 강좌는 △생활 속 스마트폰 활용 교실 △쉽게 배우는 칼림바(엄지손가락으로 연주하는 소형 건반 악기) 연주 △그림책으로 만나는 마음 명상 △펜으로 만나는 치유(힐링) 미술 등 총 4개 강좌로 성인과 어르신(시니어) 누구나 참여할 수 있다.

각 강좌는 1월 중순부터 2월 중순까지 4∼8회차 과정으로 한 달간 운영되며, 오는 1월 6일부터 울산도서관 누리집을 통해 선착순으로 접수한다. 도서관 정회원에 한해 신청 가능하다.


강좌별 일정과 세부 내용은 울산도서관 누리집 공지사항을 참고하거나 자료정책과로 문의하면 된다.


울산도서관 관계자는 "이번 겨울 기획 강좌는 성인·어르신(시니어) 이용자들이 겨울철에도 배움과 휴식을 함께 누릴 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 시민의 삶에 도움이 되는 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다"라고 말했다.

울산도서관.

울산도서관.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 만에 급등"…'2711만원→2921만원' 월급만큼 올랐다는 명품시계 "하루 만에 급등"…'2711만원→2921만원' 월급만큼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이걸 차에 붙이고 다닌다고?…200만원 벌금에도 '당당'

20대 셋 중 하나 "제 입사조건은 구내식당"…고물가 속 직장인 식비 압박

"끄악~나 죽는다" 희귀암에도 유머 잃지 않은 22세 청년…기부문화를 바꿨다

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

"덕분에 좋은 날들이 많아요"…새해 첫날 소방서에 편지·선물 전달한 어린이

스페인은 청포도, 독일은 돼지 모양 과자…지구촌 새해맞이 음식은

법원, '강등' 정유미 고검장 인사명령 집행정지 신청 기각…"회복 어려운 손해 아냐"

새로운 이슈 보기