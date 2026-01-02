[포토] '오늘도 얼죽아'

전국적으로 기온이 큰 폭으로 떨어지고 바람도 강하게 불어 매우 추운 2026년도 첫 출근길인 2일 서울 광화문 사거리에서 한 시민이 아이스아메리카노를 마시고 있다.







<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>