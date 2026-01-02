르노코리아, 새해부터 ‘통 큰 할인’… '역대급' 신년 승부수

르노 자체 전기차 보조금 지원



최적의 특별 할부 상품 마련

신년을 맞은 르노코리아가 자체 보조금과 금융 혜택을 앞세워 전 차종 구매 문턱을 낮췄다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 2026년을 맞아 주요 모델에 다양한 할부 상품을 신설하고 자체전기차 보조금 지원을 이어가는 등 새해 첫 달 구매 고객을 위한 혜택을 확대한다.

중형 SUV '그랑 콜레오스'는 새해 1월 할부 구매 시 3년 3.3% 금리 혜택을 누릴 수 있다.

할부 기간을 최대 5년으로 연장해도 금리는 3.9%다. 일반 구매고객에게는 가솔린과 하이브리드 E-Tech 모델 구매 시 각각 190만원과 90만원의 특별 혜택이 제공된다.

여기에 차량 생산 월에 따라 20만∼150만원의 추가 혜택과 로열티 고객(재구매 1회 이상 혹은 현재 르노차 보유 고객) 대상 50만원의 특별 혜택 등이 더해진다(단, 테크노 트림은 일부 혜택 제외). 이에 따른 1월 그랑 콜레오스 최대 혜택은 가솔린 모델 기준으로 420만원이다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 1%대 정액불 할부상품을 새롭게 선보였다.

아르카나 1.6 GTe 모델을 대상으로 최대 3년까지 1.99% 할부 상품을 이용할 수 있다. 또 가솔린·하이브리드 E-Tech 모델 구매 시 일반 할부와 잔가 보장 스마트(SMART) 할부 상품을 이용하면 특별 혜택 50만원이 제공된다(단, 할부 기간 24개월 이상과 할부원금 1500만원 이상 기준). 30만∼150만원의 생산 월별 추가 혜택과 로열티 고객 특별혜택 등까지 합산한 1월 최대 혜택 규모는 270만원이다(단, 테크노 트림은 일부 혜택 제외).

준중형전기 SUV '세닉 E-Tech100% 일렉트릭(이하 세닉 E-Tech)'구매 고객을 위한 르노코리아의 자체 전기차 보조금 지원은 지난 연말 고객들의 큰 호응에 힘입어 1월에도 계속된다.

르노코리아는 정부의 전기차 보조금이 소진되거나 확정되지 않은 연말·연초에도 부담 없이 전기차를 구매할 수 있도록 일부 물량에 대해 한시적인 자체 보조금 지원을 결정했다.

세닉 E-Tech 구매고객을 위한 르노코리아의 자체 보조금은 기존 고객들이 거주 지역별로 지원받을 수 있었던 국비·지자체 보조금 총액의 전국 평균치인 800만원 규모다.

여기에 고객별 특별 추가지원 혜택 등도 더할 수 있으며, 자체 보조금을 지원받는 대신 6년 무이자 정액불 등 다양한 혜택의 특별한 할부 상품도 이용 가능하다.

프랑스에서 생산해 국내 시장에 수입 판매하는 세닉 E-Tech는 LG 에너지 솔루션의 87kWh 고성능 NCM 배터리를 적용해 산업부 인증 기준 최대 460km 주행이 가능하다.

우아한 디자인과 고급 사양, 동급 최고 수준의 넓은 실내 공간을 갖추고 배터리 화재 대응 특허 기술인 '파이어맨 액세스(Fireman Access)'를 적용해 안전까지 더욱 강화한 점이 특징이다. 세닉 E-Tech는 2024년 '유럽 올해의 차' 수상과 더불어 국내 시장에 진출한 지난해에도 한국자동차기자협회가 선정하는 '9월 이달의 차'를 수상하며 상품성을 검증받았다.

르노코리아의 2026년 1월 고객 혜택에 대한 보다 자세한 내용은 전국 전시장 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.





